我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界隊主將約基奇，最終2場合計上場超過5分鐘，得分掛蛋、僅有2籃板貢獻。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA明星賽正賽告一段落，3隊廝殺下由美國星星隊奪冠，陣中擁有4位MVP級球星、軍容壯盛的世界隊，在「法國怪物」文班亞馬（Victor Wembanyama）33分、8籃板開外掛情況下，最終首輪仍苦吞2連敗出局，最大戰犯無疑是歐洲雙雄唐西奇（Luka Doncic）、約基奇（Nikola Jokic），兩人合計上場約11分鐘，僅攻下2分、2籃板與2助攻，賽後「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）也直言，「他們兩個根本不想打明星賽。」世界隊本次召集8位國際頂尖球員，其中包含4位當代MVP，且年齡都在當打之年，被看好在首輪單循環賽中過關，一路拿到冠軍，但實際開打，世界隊多半時刻都與美國隊打得僵持，決勝關頭更是無人跳出，最終連吞2敗出局。其中「法國怪物」文班亞馬（Victor Wembanyama）賽前放話要認真打，結果兌現承諾，包含晉級關鍵戰攻下14分、6籃板與3火鍋在內，2場合計33分、8籃板與3火鍋，在禁區幾乎無人可擋，無奈其餘4位MVP都沒有認真打，最終世界隊抱憾淘汰。這4位MVP分別是「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）、雷霆戰將SGA、唐西奇與約基奇，前兩者因傷根本沒出賽，穿著帥氣服裝在場邊督軍，唐西奇則只打5分05秒，攻下2分、2助攻，「當代神獸」約基奇也上場超過5分鐘，結果得分掛蛋，只有2籃板貢獻，防守端也幾乎沒有出力。明星賽MVP「蟻人」愛德華茲賽後場邊訪問時，也點出世界隊吞敗關鍵，就在於有些人根本沒有認真打，「我沒有不尊重他們的意思，但唐西奇、約基奇是這個聯盟中最棒的球員之一，但他們根本不想打明星賽。」