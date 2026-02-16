我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《後宮甄嬛傳》只要片尾曲一出現，聊天室裡就會有一排的粉紅鱷魚符號冒出來，原來跟曲子越唱越激昂、和粉色鱷魚張大嘴巴的形象相似相關。（圖／摘自GTV DRAMA 八大劇樂部 YT）

▲剪秋的髪髻被認為與咖啡連鎖店路易莎的外觀神似，網友戲稱為「大清路易莎」。（圖／摘自微博）

▲《後宮甄嬛傳》今年馬拉松直播，首輪播至「皇上駕崩」段落，最高有6.7萬人同時觀看。（圖／摘自GTV DRAMA 八大劇樂部 YT）

每年春節都會引起注意的《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松直播，首輪播到「皇上駕崩」時，吸引最高6.7萬人同時在線上觀看，依舊極受歡迎。也有網友注意到，每當片尾曲〈鳳凰于飛〉出現，聊天室裡就會有一大堆的粉紅鱷魚符號，原來是歌曲高潮部分的激昂情緒，與粉色鱷魚張大嘴巴的形象相似。聊天室裡也諧音哏連發，像是經典台詞「無比噁心」就被寫為「5B2C」，讓人拍手叫絕。雖然《後宮甄嬛傳》馬拉松直播已成為春節的必備節目，許多粉絲還是一看再看、樂此不疲。聊天室內每當片尾曲〈鳳凰于飛〉出現，就會有一排的粉紅、張嘴鱷魚符號冒出來，除了歌曲越唱越激昂、類似鱷魚嘴巴張大的形象這個解釋外，也有人覺得是因片尾曲的音量比正片還大聲，刺激到網友故意刷一排鱷魚張大嘴的表情符號來瞎起鬨。觀賞《後宮甄嬛傳》馬拉松，有很多人已經對情節發展相當熟悉，主要的樂趣反而在聊天室內的趣味討論上，尤其每年都有讓人絕倒的新哏誕生，今年除了「5B2C」等於「無比噁心」的諧音哏外，還有人將「富察貴人被叫去磨墨」濃縮改成飲料店的諧音「察の磨手」。也有人注意到皇后的宮女「剪秋」因為梳著超巨大的髮髻被認為髮型頗為眼熟，竟與路易莎咖啡的LOGO很像，稱她是「大清路易莎」。不管網友是認真的想再一次重溫《後宮甄嬛傳》曲折的故事，或是演員們的丰采，抑或是就當它像春節一定要去廟裡拜拜、祈福那樣的固定儀式，甚至只是想湊湊熱鬧，今年首輪播至「皇上駕崩」的結尾大高潮，共有6.7萬人收看，比去年春節期間最高6.1萬人在線觀看還有成長，也無怪乎每年過年它都會安可重來了。