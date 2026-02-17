我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇巨星麥可喬丹（Michael Jordan）所擁有的23XI Racing車隊於周日贏得了具里程碑意義的代托納500（Daytona 500）冠軍，然而他在慶祝過程中的部分舉動卻在社群媒體上引發了軒然大波。在賽後的慶祝活動中，興奮的喬丹先是熊抱了奪冠車手雷迪克（Tyler Reddick），並與這位車隊球星共同舉起哈雷·伯爵獎盃（Harley J. Earl Trophy）。然而，鏡頭隨後捕捉到喬丹短暫地將手放在雷迪克幼子波（Beau）的腰部下方並有捏取的動作。這段影片迅速在網路上瘋傳，許多網友對此表示反感，甚至批評喬丹的行為「不適當」。針對此爭議，也有支持者為喬丹緩頰。雷迪克曾在 2024 年接受《The Athletic》專訪時透露，喬丹與他的兒子波私下關係非常緊密，雙方早已建立如家人般的情誼。喬丹過去也多次被拍到與波一起慶祝，此次舉動極大可能僅是長輩與熟識孩童間的戲劇性玩鬧。即將於本周二滿63歲的喬丹，對於車隊能終結連敗奪冠感到欣喜若狂。他表示，這次代托納500的勝利帶給他的激動程度不亞於當年奪下NBA總冠軍。「這感覺就像我贏得了冠軍，但在拿到冠軍戒指前，我都還無法確定這是不是真的，」喬丹向媒體表示。這場勝利對23XI Racing而言別具意義，因為雷迪克在此之前正處於38場不勝的低潮，他的上一座冠軍需追溯至2024年底。喬丹強調，他從未對自家車手失去信心：「我簡直不敢相信，這太令人滿足了。你永遠不知道賽車比賽會如何結束，你只能努力生存，我們堅持了一整天，團隊策略非常出色。」車隊共同擁有人哈姆林（Denny Hamlin）也談到了喬丹對賽車的熱忱，他曾告訴隊員：「你們擁有帶給喬丹快樂的力量，這是其他任何人都做不到的。」而車隊資深車手華勒斯（Bubba Wallace）雖然在比賽中與獎盃擦身而過，但仍在頒獎台上提前祝賀喬丹 63 歲生日快樂，稱這座獎盃是「巨大的生日禮物」。