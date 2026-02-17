我是廣告 請繼續往下閱讀

甫奪下2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星賽MVP的明尼蘇達灰狼隊巨星愛德華茲（Anthony Edwards），在16日賽後意外捲入一場轉會風波。一段在網路上瘋傳的影片顯示，這名亞特蘭大出身的球星在奪冠後，與亞特蘭大老鷹隊新星強森（Jalen Johnson）進行了秘密交談，部分內容竟然被錄下，引發外界對他未來動向的無限遐想。在美國星光隊（USA Stars）奪得明星錦標賽冠軍後，鏡頭捕捉到愛德華茲與老鷹隊前鋒強森交頭接耳。儘管現場環境嘈雜，但愛德華茲被錄下清晰地對強森說道：「聽著，我等不及要回家了……你們隊裡有這麼多側翼好手。」他甚至在對話中提到了老鷹隊近期剛換來的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）。這段對話迅速在社群媒體炸開。雖然有部分球迷開玩笑猜測愛德華茲指的可能是亞特蘭大著名的雞翅美食，但結合他提到的球員名單與對家鄉的熱愛，也有評論認為這是一次非正式的招募對話。亞特蘭大老鷹隊在2026年賽季動作頻頻，先是在季前引進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），隨後卻又果斷將核心崔楊（Trae Young）與波爾辛吉斯交易出隊，正式確立以強森為核心的重建方針。目前老鷹隊陣中擁有強森與新加入的庫明加，若愛德華茲真的在未來選擇加盟，將組成全聯盟最具運動天賦的年輕三巨頭。由於老鷹隊目前擁有的到期合約價值約4650萬美元，這為他們在休賽季吸收愛德華茲預計高達4890萬美元的薪資提供了財務基礎。年僅24歲的愛德華茲本季場均狂飆29.3分，已是聯盟頂尖的得分後衛。雖然他目前與森林狼隊仍有長約，且他本人解釋「回家」可能只是指想在明星賽後回家鄉亞特蘭大休息，但他多次在公開場合表達對亞特蘭大布雷夫斯隊等家鄉文化的喜愛，這讓灰狼球團感受到潛在的威脅。對於老鷹隊球迷而言，愛德華茲在明星賽穿著家鄉球隊球帽並指向標誌的舉動，無疑是一劑強心針。這場發生在明星賽場邊的秘密對話，究竟是球員間的玩笑話，還是震驚聯盟大交易的前奏，預計將在接下來的休賽季持續發酵。