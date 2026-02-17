大年初二回娘家！初二（2月18日）是出嫁女兒回娘家的日子，又稱「女婿日、迎婿日」。不少民眾關心，初二回娘家誰請客才不失禮？以及初二拜拜時間，初二洗衣服、洗澡、掃地是否影響整年運勢。《NOWNEWS今日新聞》整理台灣常見的大年初二禁忌與習俗重點，以及適合傳給親友的初二祝福吉祥話與初二貼圖，讓民眾安心過好年。
2026初二回娘家開運：紅包袋納氣法
初二回娘家又稱為「迎婿日」，是建立人際關係、鞏固外緣的好時機。由於丙午年火氣較燥，人與人相處易生摩擦，大年初二在皮夾內放入一個紅包袋，內藏一枚金色硬幣（如50元）。紅色屬火、金色屬金，透過「火克金」代表轉換為煉金，將壓力全部轉化為財富。
2026大年初二習俗：帶伴手禮、回娘家穿喜氣
2月18日是農曆正月初二回娘家的日子，命理專家楊登嵙指出，若女兒因工作或行程無法在初二返家，也可改其他時間補回娘家，或透過寄送禮物、訊息問候，表達對家人的關心。
回娘家時，女兒與女婿通常會準備伴手禮或紅包，俗稱「回門禮」，傳統上偏好雙數、避免不吉利的數字。女婿在初二被視為重要來賓，多數家庭會安排在中午聚餐。而過去流傳出嫁女兒需在傍晚前離開娘家的說法，主要源自農業社會的觀念，隨著生活型態改變，已不再需要嚴格遵守。
2026大年初二禁忌：不宜空手回去、13:00前回門
◾大年初二不能洗衣服、掃地：
女兒回娘家不能洗衣服、掃地，傳統說法是擔心娘家財氣被女兒掃光。但其實主要用意是希望女兒回娘家能好好休息，過年期間、平時在夫家夠累了，娘家當然要呵護自己的女兒。
◾回娘家衣著鮮豔，喜氣洋洋：
新春穿新衣要鮮豔明亮，大紅色最好，不要穿黑、白兩色衣物，就算是新的也不宜，畢竟黑、白屬冷色系，民俗慣用於喪禮，穿鮮豔一點回娘家才顯示喜氣洋洋，不會像奔喪。
◾回娘家不能雙手空空，禮物要雙數：
女兒回娘家的時候雙手不能空著，必須準備一些禮物，是要讓父母安心，也讓鄰居知道在夫家過得好，所以一定要帶伴手禮。水果、禮品數量、紅包金額都須為雙數才吉利，避開4（諧音同死）及單數。
◾初二最好下午13時前回門：
初二回娘家不要太晚，最好在午時（上午11時至13時）前就回門。
◾忌說不吉利的話：
這是平時就不該說的，例如「死、亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。
◾初二回娘家傍晚前離開（習俗已過時）：
古時說法女兒出嫁後就是客人，一定要在傍晚前離開，不可以看到煮晚飯的炊煙，否則出嫁的女兒會把娘家吃垮。命理專家楊登嵙解釋，現在許多都是買現成年菜、或訂餐廳聚餐，現代社會根本看不到炊煙，這已經是過時的習俗。
大年初二不能做什麼？「熱門QA」快速解答
Q1：初二回娘家誰請客？
傳統上，娘家（父母或兄弟）會設宴款待女兒、女婿與外孫，視女婿為貴客，通常由娘家作東準備豐盛午餐。現代家庭彈性處理，也有女婿訂餐或買單，來表達感謝岳父母的心意，或雙方分攤，重點在於團圓溫馨而非誰付錢。
Q2：初二可以洗衣服嗎？
傳統習俗建議避免。許多人認為初一、初二是「水神生日」，洗衣服會大量用水，恐沖走財運或冒犯水神，因此初二不宜洗衣。現代多視為參考，若真的需要，可簡單處理或等到初三再洗。
Q3：初二可以剪頭髮嗎？
傳統上不建議，尤其有「正月不剃頭」的說法，認為剪頭髮會剪斷好運或影響長輩壽命。有些地區習俗把大年初二也納入避免範圍。不過現代人多百無禁忌，除非家中長輩非常在意，不妨延後幾天。
Q4：初二可以洗頭嗎？
傳統上初一、初二避免洗頭，理由與洗衣服類似，怕「洗掉財運」。不過初二限制已寬鬆許多，很多家庭並不再忌諱了。現代人多認為初二可正常洗頭，象徵除舊迎新，才能清爽過好年。
Q5：初二可以洗澡嗎？
在傳統習俗中，古人認為大年初一不宜洗澡、洗頭，以免「洗去財運」，但初二之後就沒有這類說法，因此大年初二洗澡百無禁忌。
Q6：初二可以剪指甲嗎？
傳統上正月避免使用剪刀、指甲剪等利器，認為會「剪斷財路」或帶來血光之災。有些人特別忌諱剪腳指甲（影響根基），手指甲較無礙。若是想求個心安，可等到初三後再剪指甲。
Q7：初二可以掃地嗎？
傳統上不建議，尤其是往外掃，認為會把財運、福氣掃出門。女兒回娘家時更忌打掃，怕「掃光娘家財氣」，事實是，實際用意是想讓女兒回娘家時，可好好當客人放鬆休息。若是需要簡單整理，可往內掃或用抹布擦拭，避免大動作清掃。
Q7：大年初二可以貼春聯嗎？
台灣習俗是在除夕中午前貼上新春聯，不過有些人是初二回娘家時，才有機會幫娘家換上新春聯。命理專家楊登嵙回應《NOWNEWS今日新聞》指出，只要避免打掃、掃掉福氣，大年初二才換上新春聯也沒關係。
初二拜拜時間！拜土地公求整年財運、供品準備
命理老師湯鎮瑋提到，想求財運、補財庫的話，可把握大年初二這天拜土地公。此外，大年初二最好在口袋放錢或紅包，避免口袋空空，代表有錢好過年。
2026年「頭牙」（土地公誕辰／龍抬頭）是3月18日（農曆二月初二），不過命理專家楊登嵙補充，有些地方傳統習俗會將「頭牙」定在大年初二這天，在初二拜土地公祈求整年平安與財運。
📍初二拜土地公
◾拜拜時間：大年初二上午最合適，常見時段為7時至16時。
◾地點：自家門口、公司門口、社區土地公廟，住家附近土地公廟。
◾供品：三牲或簡單素果（蘋果、橘子、香蕉）、甜食（發糕、麻糬）、茶水或米酒，可準備土地公喜愛的花生、糖果，象徵「好事發生」。
◾金紙：土地公金、福金、壽金、刈金。
2026大年初二早安圖貼圖：「恭喜發財、新年快樂」限時免費
大年初二是走春、回娘家的好日子，LINE在馬年春節推出多款免費過年貼圖，集結「恭喜發財、新年快樂、馬年行大運」等應景吉祥話，一鍵就能快速拜年。把握可愛又實用的初二貼圖，讓祝福不間斷，為新一年添好運。《NOWNEWS》社群中心也特別製作10張馬年賀圖，點此全部免費下載使用。
👉點此連結｜LINE過年貼圖23組免費下載！2026新年快樂貼圖限時打包
2026大年初二祝福吉祥話
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
初二回娘家又稱為「迎婿日」，是建立人際關係、鞏固外緣的好時機。由於丙午年火氣較燥，人與人相處易生摩擦，大年初二在皮夾內放入一個紅包袋，內藏一枚金色硬幣（如50元）。紅色屬火、金色屬金，透過「火克金」代表轉換為煉金，將壓力全部轉化為財富。
2月18日是農曆正月初二回娘家的日子，命理專家楊登嵙指出，若女兒因工作或行程無法在初二返家，也可改其他時間補回娘家，或透過寄送禮物、訊息問候，表達對家人的關心。
回娘家時，女兒與女婿通常會準備伴手禮或紅包，俗稱「回門禮」，傳統上偏好雙數、避免不吉利的數字。女婿在初二被視為重要來賓，多數家庭會安排在中午聚餐。而過去流傳出嫁女兒需在傍晚前離開娘家的說法，主要源自農業社會的觀念，隨著生活型態改變，已不再需要嚴格遵守。
2026大年初二禁忌：不宜空手回去、13:00前回門
◾大年初二不能洗衣服、掃地：
女兒回娘家不能洗衣服、掃地，傳統說法是擔心娘家財氣被女兒掃光。但其實主要用意是希望女兒回娘家能好好休息，過年期間、平時在夫家夠累了，娘家當然要呵護自己的女兒。
◾回娘家衣著鮮豔，喜氣洋洋：
新春穿新衣要鮮豔明亮，大紅色最好，不要穿黑、白兩色衣物，就算是新的也不宜，畢竟黑、白屬冷色系，民俗慣用於喪禮，穿鮮豔一點回娘家才顯示喜氣洋洋，不會像奔喪。
◾回娘家不能雙手空空，禮物要雙數：
女兒回娘家的時候雙手不能空著，必須準備一些禮物，是要讓父母安心，也讓鄰居知道在夫家過得好，所以一定要帶伴手禮。水果、禮品數量、紅包金額都須為雙數才吉利，避開4（諧音同死）及單數。
◾初二最好下午13時前回門：
初二回娘家不要太晚，最好在午時（上午11時至13時）前就回門。
◾忌說不吉利的話：
這是平時就不該說的，例如「死、亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。
◾初二回娘家傍晚前離開（習俗已過時）：
古時說法女兒出嫁後就是客人，一定要在傍晚前離開，不可以看到煮晚飯的炊煙，否則出嫁的女兒會把娘家吃垮。命理專家楊登嵙解釋，現在許多都是買現成年菜、或訂餐廳聚餐，現代社會根本看不到炊煙，這已經是過時的習俗。
Q1：初二回娘家誰請客？
傳統上，娘家（父母或兄弟）會設宴款待女兒、女婿與外孫，視女婿為貴客，通常由娘家作東準備豐盛午餐。現代家庭彈性處理，也有女婿訂餐或買單，來表達感謝岳父母的心意，或雙方分攤，重點在於團圓溫馨而非誰付錢。
Q2：初二可以洗衣服嗎？
傳統習俗建議避免。許多人認為初一、初二是「水神生日」，洗衣服會大量用水，恐沖走財運或冒犯水神，因此初二不宜洗衣。現代多視為參考，若真的需要，可簡單處理或等到初三再洗。
Q3：初二可以剪頭髮嗎？
傳統上不建議，尤其有「正月不剃頭」的說法，認為剪頭髮會剪斷好運或影響長輩壽命。有些地區習俗把大年初二也納入避免範圍。不過現代人多百無禁忌，除非家中長輩非常在意，不妨延後幾天。
Q4：初二可以洗頭嗎？
傳統上初一、初二避免洗頭，理由與洗衣服類似，怕「洗掉財運」。不過初二限制已寬鬆許多，很多家庭並不再忌諱了。現代人多認為初二可正常洗頭，象徵除舊迎新，才能清爽過好年。
Q5：初二可以洗澡嗎？
在傳統習俗中，古人認為大年初一不宜洗澡、洗頭，以免「洗去財運」，但初二之後就沒有這類說法，因此大年初二洗澡百無禁忌。
Q6：初二可以剪指甲嗎？
傳統上正月避免使用剪刀、指甲剪等利器，認為會「剪斷財路」或帶來血光之災。有些人特別忌諱剪腳指甲（影響根基），手指甲較無礙。若是想求個心安，可等到初三後再剪指甲。
Q7：初二可以掃地嗎？
傳統上不建議，尤其是往外掃，認為會把財運、福氣掃出門。女兒回娘家時更忌打掃，怕「掃光娘家財氣」，事實是，實際用意是想讓女兒回娘家時，可好好當客人放鬆休息。若是需要簡單整理，可往內掃或用抹布擦拭，避免大動作清掃。
Q7：大年初二可以貼春聯嗎？
台灣習俗是在除夕中午前貼上新春聯，不過有些人是初二回娘家時，才有機會幫娘家換上新春聯。命理專家楊登嵙回應《NOWNEWS今日新聞》指出，只要避免打掃、掃掉福氣，大年初二才換上新春聯也沒關係。
命理老師湯鎮瑋提到，想求財運、補財庫的話，可把握大年初二這天拜土地公。此外，大年初二最好在口袋放錢或紅包，避免口袋空空，代表有錢好過年。
2026年「頭牙」（土地公誕辰／龍抬頭）是3月18日（農曆二月初二），不過命理專家楊登嵙補充，有些地方傳統習俗會將「頭牙」定在大年初二這天，在初二拜土地公祈求整年平安與財運。
📍初二拜土地公
◾拜拜時間：大年初二上午最合適，常見時段為7時至16時。
◾地點：自家門口、公司門口、社區土地公廟，住家附近土地公廟。
◾供品：三牲或簡單素果（蘋果、橘子、香蕉）、甜食（發糕、麻糬）、茶水或米酒，可準備土地公喜愛的花生、糖果，象徵「好事發生」。
◾金紙：土地公金、福金、壽金、刈金。
2026大年初二早安圖貼圖：「恭喜發財、新年快樂」限時免費
大年初二是走春、回娘家的好日子，LINE在馬年春節推出多款免費過年貼圖，集結「恭喜發財、新年快樂、馬年行大運」等應景吉祥話，一鍵就能快速拜年。把握可愛又實用的初二貼圖，讓祝福不間斷，為新一年添好運。《NOWNEWS》社群中心也特別製作10張馬年賀圖，點此全部免費下載使用。
👉點此連結｜LINE過年貼圖23組免費下載！2026新年快樂貼圖限時打包
- 初二回娘家，福氣滿滿帶回家
- 初二送祝福，好運一路發
- 初二迎財神，金銀財寶進家門
- 初二喜氣到，平安健康一整年
- 初二拜年到，萬事順心沒煩惱
- 新春大吉，闔家平安
- 財運旺旺來，好事接連到
- 新年好心情，天天都順利
- 福氣臨門，健康又如意
- 馬年行大運，事業愛情都加分
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
更多「2026過年」相關新聞。