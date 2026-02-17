我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）官方於16日正式宣布，世界棒球經典賽（World Baseball Classic）美國代表隊出現名單異動。亞利桑那響尾蛇隊的台美混血球星「卡仔」卡羅爾（Corbin Carroll）因右手傷勢被迫退出，其遺留下的外野空缺將由波士頓紅襪隊的21歲超級新秀安東尼（Roman Anthony）遞補。這項消息也標誌著安東尼將成為本屆美國隊中最年輕的成員。現年25歲的卡羅爾原先被視為美國隊爭奪冠軍的關鍵戰力。他在去年賽季繳出打擊率.259、31支全壘打、84分打點的優異成績，更跑出32次盜壘，達成職業生涯首次「30轟30盜」壯舉，並以17支三壘安打傲視全聯盟。然而，卡羅爾在2月10日的實戰打擊練習（Live BP）中不慎造成右手有鉤骨骨折，並已於隔日接受手術治療。這次受傷不僅讓他無緣代表美國隊參加WBC，甚至可能導致他缺席大聯盟開季賽程，對於力拚國聯西區冠軍的響尾蛇隊而言是一大打擊。遞補入選的安東尼是目前大聯盟最受矚目的新星之一。去年6月剛升上大聯盟的他，在短短71場比賽中展現驚人的打擊天賦，繳出打擊率.292、8支全壘打、32分打點以及OPS.859的亮眼數據，並在美聯新人王票選中高居第3名。安東尼在通過體檢後，今日正式確定披上美國隊戰袍。對於能遞補卡羅爾入選，安東尼謙虛表示：「這是一份至高無上的榮譽。雖然對於卡羅爾的受傷感到非常遺憾，但這對我來說是一個絕佳的學習機會，能與世界上最頂尖的球員共同作戰。」