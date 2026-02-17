我是廣告 請繼續往下閱讀

▲快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）在明星賽後展現了罕見的自信。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA 2026年全明星周末於洛杉磯快艇（Los Angeles Clippers）主場「直覺巨蛋（Intuit Dome）」落幕。快艇當家球星「可愛」卡懷·倫納德（Kawhi Leonard）在準決賽對陣「世界隊（Team World）」時，僅上場12分鐘便以13投11中的驚人效率狂飆31分，率領球隊挺進決賽並奪得冠軍。然而，這場精彩的個人秀並未贏得所有人喝采，史密斯在節目中直言：「你們都在那裡吹捧倫納德，但我關心的是四月（季後賽）。到那時候我還能看到他嗎？我不希望現在看到他在明星賽大殺四方，結果季後賽一到人影都不見。」史密斯進一步指責倫納德領取高額薪資卻頻繁缺賽，甚至狠酸倫納德應該開班授課，教大家「如何一邊休假一邊領錢」。這番話引起社群媒體高度關注，支持者認為史密斯的批評過於苛刻，但也有人認為倫納德過去幾年的傷病紀錄確實是快艇隊的隱憂。面對外界的質疑，倫納德在明星賽後展現了罕見的自信。他平靜地表示，球員排名只是為了增加比賽話題，但他也直言：「當我在球場上打球時，我覺得自己就是世界上最好的球員之一。」本季倫納德確實打出頂級水準，場均貢獻27.9分、6.4籃板、3.7助攻以及2.1次抄截，是快艇隊在詹姆斯·哈登（James Harden）與I.祖巴茲（Ivica Zubac）交易離隊後，還能維持西區競爭力的唯一支柱。快艇隊目前暫居西區第10位，處於附加賽邊緣。在明星賽後，球隊正急切等待新加盟的控衛D.加蘭（Darius Garland）歸隊。加蘭因腳趾傷勢目前仍在恢復中，預計最快於對陣丹佛金塊（Denver Nuggets）時迎來快艇首秀。如果倫納德能維持明星賽的健康狀態與統治力，配合加蘭的組織能力，快艇仍被視為西區季後賽的一匹黑馬。