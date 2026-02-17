我是廣告 請繼續往下閱讀

▲若公鹿巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本賽季場均繳出28.0分、10.0籃板與5.6助攻的頂尖數據，然而公鹿隊目前的處境卻極為艱難。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」揚尼斯·安德托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前接受《ESPN》專訪，針對日前交易大限後留隊的心路歷程，對主持人瑪莉卡·安德魯斯（Malika Andrews）發表了一段充滿矛盾與深意的談話。安德托昆波感性地表示：「我是個贏家，也極度忠誠。但有時候你會做夢，比如：如果我在麥迪遜廣場花園為紐約尼克打球會怎樣？如果我被洛杉磯湖人選中，成為科比·布萊恩（Kobe Bryant）的隊友會怎樣？或者去克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）接下勒布朗·詹姆斯（LeBron James）的傳球？」他強調這些夢想並非代表想背棄球隊，而是身為競爭者對偉大殿堂的嚮往，並向球迷喊話：「如果有一天我不再是公鹿球員，我不希望任何人認為我放棄了這支球隊。」現年31歲的安德托昆波，本賽季場均繳出28.0分、10.0籃板與5.6助攻的頂尖數據，然而公鹿隊目前的處境卻極為艱難。球隊戰績僅23勝30敗，排名東區第12位，且自1月23日以來，安德托昆波就因右小腿傷勢缺陣至今。在訪談中，安德托昆波用了一個生動的比喻來形容對冠軍的飢渴感：「當你吃過一塊頂級牛排（指2021年奪冠），過了一段時間後，即使你面前擺著大塊牛排，但口感不對，你就會無比渴望再嚐到當初那個味道。」根據聯盟消息人士指出，公鹿隊在交易大限前曾收到多隊詢問，但因未能獲得足以改變球隊命脈的報償而選擇留下這位兩屆MVP。然而，安德托昆波在訪談中多次提到「截至今日（As of today）」這個帶有時效性的字眼，讓外界普遍預測今年夏天將是公鹿與其關係的轉捩點。若球隊無法在休賽季補進足以爭冠的即戰力，安德托昆波極有可能會為了追求生涯第二冠而要求離隊。