金州勇士隊在今年交易截止日前無疑是全聯盟最受矚目的焦點。儘管球團展現了強烈的補強野心，並試圖鎖定密爾瓦基公鹿隊的超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），但隨著交易截止日落幕，美媒分析指出，勇士隊獲得這位兩屆MVP的可能性已大幅降低，主因在於其籌碼已無提升空間。根據ESPN報導，在公鹿隊傳出願意傾聽關於阿德托昆博的報價後，勇士隊曾極力展開追求。與尼克、灰狼或熱火等競爭對手相比，勇士隊當時手握最多4個首輪選秀權及3個選秀互換權，被認為是籌碼最具吸引力的球隊之一。然而，《》分析師Yossi Gozlan指出，勇士隊的交易提案存在一個致命傷：他們的報價已經達到最高上限。不同於其他球隊可以透過後續操作提升籌碼質量，勇士隊目前能出的選秀權數量已是規則下的極限。換言之，如果公鹿隊現在不接受這份禮包，未來也沒有理由改變主意。「更準確地說，勇士隊的交易方案並非像尼克、灰狼和熱火那樣，他們最好的報價不會再有提升空間，因為他們已經可以交易掉盡可能多的選秀權了。也就是說，如果公鹿現在不接受他們的交易方案，以後接受的可能性似乎不大。」Yossi Gozlan如此寫道。在追求字母哥受挫後，勇士隊最終做出了一個令球迷感到耐人尋味的決定。球團將先前陷入續約拉鋸戰、剛簽下兩年4680萬美元合約的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）連同希爾德（Buddy Hield）送往亞特蘭大老鷹隊，換回了明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。這次交易雖然補強了禁區高度，卻也意味著勇士隊失去了手中最具交易價值的年輕資產。庫明加原本是勇士追求全明星等級球員的重要籌碼，隨著他被交易至老鷹，勇士隊未來若想再發動震撼全聯盟的大型交易，難度將大幅提升。美媒分析指出，這次交易截止日的結果對於勇士隊而言是一個清醒的轉折點。在柯瑞（Stephen Curry）職業生涯的後期，勇士隊雖然在交易市場極度活躍，先後聯繫過戴維斯（Anthony Davis）、傑倫·傑克遜（Jaren Jackson Jr.）及墨菲三世（Trey Murphy III）等多名好手，但最終僅換回波辛傑斯的結果，顯示出球團在爭取最頂級球星時面臨的困境。