費城76人隊今（17）日正式宣布，將與原本持有雙向合約的前鋒沃克（Jabari Walker）簽下一份為期兩年的標準合約。根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這項異動讓沃克得以為76人出戰剩餘的賽季以及即將到來的季後賽。再加上之前簽下的控衛佩恩（Cameron Payne），球隊已經準備好在明星賽後進行衝刺。
雙向合約限制解除 沃克重回輪替陣容
現年23歲的沃克在本月早些時候成為聯盟首位達到雙向合約50場出賽上限的球員。由於合約限制，他被迫缺席了76人在明星賽前的最後4場比賽。為了騰出正式名單空間，76人球團在交易截止日前進行了一系列操作，包括將麥凱恩（Jared McCain）與老將高登（Eric Gordon）交易出隊，換取選秀權與海外球員簽約權，成功清出空間將沃克與巴洛（Dominic Barlow）轉為正式球員。
防守悍將深獲教頭信任 外線穩定度成未來課題
沃克在職業生涯的前三年效力於波特蘭拓荒者隊，本季以雙向合約身分加盟76人後，憑藉著出色的防守多樣性與在側翼展現的拼勁，迅速贏得總教練納斯（Nick Nurse）的信任，並在輪替陣容中佔有一席之地。
雖然沃克在防守端的影響力不言而喻，但他在進攻端的穩定性仍有提升空間。本賽季至今，他的三分球命中率僅為27.0%，如何在維持防守強度的同時提升外線威脅，將是他接下來兩年的重要課題。
名單補強到位 76人全力衝刺賽季末段
隨著先後簽下巴洛（Dominic Barlow）、沃克以及今日稍早補進的老將控衛佩恩（Cameron Payne），76人隊在本賽季最後衝刺階段的人員異動似乎已宣告完成。目前76人戰績穩定，在明星賽後將以更完整的陣容挑戰東區列強，力求在季後賽取得更有利的排名。
沃克預計將在明星賽後的第一場比賽重返賽場，為76人的側翼深度注入即戰力。
消息來源：查拉尼亞（Shams Charania）
我是廣告 請繼續往下閱讀
現年23歲的沃克在本月早些時候成為聯盟首位達到雙向合約50場出賽上限的球員。由於合約限制，他被迫缺席了76人在明星賽前的最後4場比賽。為了騰出正式名單空間，76人球團在交易截止日前進行了一系列操作，包括將麥凱恩（Jared McCain）與老將高登（Eric Gordon）交易出隊，換取選秀權與海外球員簽約權，成功清出空間將沃克與巴洛（Dominic Barlow）轉為正式球員。
防守悍將深獲教頭信任 外線穩定度成未來課題
沃克在職業生涯的前三年效力於波特蘭拓荒者隊，本季以雙向合約身分加盟76人後，憑藉著出色的防守多樣性與在側翼展現的拼勁，迅速贏得總教練納斯（Nick Nurse）的信任，並在輪替陣容中佔有一席之地。
雖然沃克在防守端的影響力不言而喻，但他在進攻端的穩定性仍有提升空間。本賽季至今，他的三分球命中率僅為27.0%，如何在維持防守強度的同時提升外線威脅，將是他接下來兩年的重要課題。
名單補強到位 76人全力衝刺賽季末段
隨著先後簽下巴洛（Dominic Barlow）、沃克以及今日稍早補進的老將控衛佩恩（Cameron Payne），76人隊在本賽季最後衝刺階段的人員異動似乎已宣告完成。目前76人戰績穩定，在明星賽後將以更完整的陣容挑戰東區列強，力求在季後賽取得更有利的排名。
沃克預計將在明星賽後的第一場比賽重返賽場，為76人的側翼深度注入即戰力。