我是廣告 請繼續往下閱讀

根據最新公布的尼爾森（Nielsen）初步收視統計與串流數據，16日於洛杉磯舉行的第75屆NBA全明星正賽寫下了輝煌紀錄。在重返NBC無線電視網轉播及全新賽制的雙重加持下，本屆賽事吸引了全美共880萬人觀看，創下自2011年以來的最高收視紀錄，相較於去年更出現了驚人的87%漲幅。隨著此模式獲得成功，2027年在鳳凰城舉辦的全明星賽有望沿用。本屆明星賽在NBC、Peacock及Telemundo等平台同步轉播。880萬的平均觀看人數，比起2025年由TNT轉播時的472萬人大幅提升。回顧過去10年，明星賽收視率曾一度腰斬，去年甚至跌至歷史低點，引發各界對明星賽存廢的質疑。然而，隨著NBA與NBC展開新的版權合作，首場明星賽便以亮眼成績宣告回歸，這也是自2011年TNT轉播吸引910萬人後的最高觀看水準。分析人士指出，收視率激增的原因除了賽制改革外，外部環境的助力也功不可沒。本屆「美國對抗世界」的三隊循環賽制獲得媒體與球迷一致好評。12分鐘的短時高強度對抗，讓愛德華茲（Anthony Edwards）與萊昂納德（Kawhi Leonard）等球星展現出久違的求勝心，一掃過往明星賽淪為「投籃練習」的負面印象。由於NBC同時擁有2026年米蘭/科爾蒂納冬奧的轉播權，週日明星賽被安排在兩大冬奧熱門轉播區塊之間。下午時段剛好承接了花式滑冰的觀賽人潮，並銜接到晚間的冬奧精華區塊。當天NBC的冬奧收視人口高達2660萬人，強大的「帶動效應」為明星賽導入了海量非傳統籃球迷。本次比賽在美東時間下午5點開打，雖然曾引發部分球迷微詞，但數據證明週日傍晚是體育賽事的黃金時段。正如NFL例行賽，此時段的收視表現往往優於晚間的黃金時段，反而助長了觀眾的停留率。對於NBA總裁蕭華（Adam Silver）而言，這項數據無疑是一劑強心針。多年來，聯盟一直試圖解決明星賽吸引力下滑的沈痾，而本屆賽事的成功證明，只要能透過賽制創新激發球員真誠競爭，再輔以廣泛的媒體轉播平台，明星賽依然是體壇最具份量的盛事之一。隨著收視率大獲全勝，預計2027年鳳凰城全明星賽將會沿用此成功的賽制與行銷策略。