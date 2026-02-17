我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇控衛保羅（Chris Paul）於上周正式宣布退役，外界對於同樣邁入職業生涯晚期的金州勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）何時掛靴也充滿揣測。對此，現年37歲的柯瑞在週一接受《People》雜誌專訪時，以強而有力的三個字正式回應了退役傳聞，明確表示自己目前仍無離開球場的打算。針對外界不斷推測的退役時間表，柯瑞在採訪中簡短且富有哲理地回應：「順其自然（It’ll declare itself）。」他進一步解釋，自己並沒有對退役這件事施加壓力，「我不認為退役會是近期發生的事。過度去思考終點，反而會剝奪你享受當下的權利。」柯瑞強調，他依然沉浸在競爭的旅程與訓練的過程之中。身為2009年選秀黃金世代的成員，柯瑞與詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）共同打破了球員在30歲後半段必然衰退的定律。進入職業生涯第17個賽季，柯瑞的競技狀態依舊處於巔峰。本季他場均繳出27.2分，投籃命中率46.8%，三分球命中率則維持在**39.1%**的高水準，並再次於三分球命中總數領先全聯盟。對柯瑞而言，退役前的終極目標非常明確：為勇士隊再拿下一座總冠軍，讓手中的冠軍戒指達到五枚。勇士隊在今年交易截止日前動作頻頻，雖然成功換來明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）厚植禁區深度，但陣中另一名大將巴特勒（Jimmy Butler）因膝蓋韌帶（ACL）傷勢賽季報銷，無疑讓勇士的爭冠之路增添變數。儘管目前球隊仍在為季後賽門票努力，但柯瑞的續戰宣言無疑為舊金山的球迷注入了一劑強心針。隨著保羅退役後，目前聯盟中僅剩16名於2000年代進入NBA的球員，柯瑞作為其中的領軍人物之一，將帶著「活在當下」的哲學，繼續在籃球最高殿堂書寫傳奇。