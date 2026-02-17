我是廣告 請繼續往下閱讀

直播間的「哏」

政治歸政治？劇迷與官方的文化解讀

專家觀點：超越政權定義的「中國文化」

在農曆春節期間，許多人都會跟上《後宮甄嬛傳》直播馬拉松，一路從除夕看到開工，即使今年已經邁入第5年，聊天室依舊湧入上萬名網友同步留言互動，「甄嬛陪過年」幾乎成了不少觀眾的固定儀式。有外媒也針對這一現象進行報導，並且分析在兩岸關係緊張的背景下，《後宮甄嬛傳》能在台灣維持高流行度的原因。根據英國廣播公司（BBC）報導，在台灣農曆新年期間，總是能聽到「賤人就是矯情！」、「終究是錯付了！」這些經典台詞響徹大街小巷。在2011年首波的清宮劇《後宮甄嬛傳》，在播出十餘年後，掀起新一波熱潮。台灣八大電視台自2022年起，在YouTube上進行24小時不間斷的《甄嬛傳》馬拉松直播，引發驚人流量。去年24小時不間斷直播12輪，累計觀看人次突破2000萬；今年第一輪放映期間，在「皇上駕崩」的關鍵劇情點，更有超過6.7萬人同時在線觀看。不過對許多台灣網友來說，《甄嬛傳》的劇情早已不是重點，直播間的「聊天室」才是精華所在。一名32歲劇迷馮緯丞表示，台灣網友熱衷將劇情結合時事與「諧音梗」，例如將劇中角色「溫太醫」改為「VEN太醫」，跟上今年在網路爆紅的口音梗。不過在兩岸關係緊張的背景下，《甄嬛傳》作為少數能在台灣維持高流行度的中國文化符號，其政治定位也引發討論。身為綠營支持者的馮緯丞坦言，雖然政治立場堅定，但他能將藝術與政治分開，「這部劇在劇本上沒有偷渡統獨議題，單純從藝術角度出發，我不排斥。」他認為這並不衝突。針對此現象，中國國台辦發言人朱鳳蓮曾表示樂見台灣民眾喜愛陸劇。然而，台灣陸委會則回應，台灣民眾擁有選擇影視作品的自由，並反擊《甄嬛傳》在大陸一度傳出被禁的傳聞，批評政治干預影視自由的做法無法獲得台灣人認同。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎分析，《甄嬛傳》之所以能跨越政治藩籬，主因在於其拍攝於2011年，當時的敘事較多聚焦於人性與社會，而非現今強烈的統戰色彩。莊嘉穎指出，中國現在稱台灣在「去中國化」，但台灣社會所謂的「去中國化」，更多是不認同中華人民共和國或中共的詮釋，而非全盤否定中華文化。「我不覺得說，台灣有一個文化『去中國化』的問題，它就是人家可能喜歡中國文化一些不同的呈現，那這個可能有一些方面不符合，中共現在對於中國的詮釋或定義。」