隨著美國職棒大聯盟（Major League Baseball）各隊春訓陸續揭開序幕，紐約洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）也在今（17）日接受媒體訪問。洋基隊在休賽季的自由市場中表現相對低調，賈吉受訪時相當直率地坦言在等待球隊進行交易與簽約的過程感到「殘忍」且「令人沮喪」，甚至曾主動向球隊辦公室表達他的焦慮。
不滿補強節奏太慢 賈吉：我們可是紐約洋基！
根據《紐約每日新聞》記者菲利普斯（Gary Phillips）報導，賈吉在春訓營談到休賽季的感受時，毫不掩飾他的不耐煩。賈吉透露，他曾向洋基高層直言：「老兄，我們可是紐約洋基隊！我們應該去那裡帶回正確的人選、拼湊出正確的拼圖，然後上場把這件事情（奪冠）給搞定。」
這段發言顯示出賈吉對爭冠的極度渴望。即便他在2022年簽下了巨額長約留隊，但他對球隊在自由市場上遲遲未有大動作的表現感到不安，並積極參與了球隊決策的討論。
力挺貝林傑回歸 1.6億美金合約成關鍵
雖然整體補強不如預期熱鬧，但洋基最終仍成功以6年1.625億美元（約新台幣50.98億元）的合約簽回了外野手貝林傑（Cody Bellinger）。賈吉表示，他曾親自向高層強力推薦簽回貝林傑，認為他是球隊邁向冠軍之路的重要拼圖。在確保貝林傑回歸後，賈吉對球隊目前的戰力配置感到欣慰，表示球隊現在處於「一個不錯的位置」。
洋基上個賽季繳出94勝68敗的戰績，例行賽名列美聯東區第二，可惜在分區系列賽（ALDS）中不敵多倫多藍鳥隊遭到淘汰。對此，賈吉展現了十足的領袖自信，當被問及對現有陣容的看法時，他堅定地表示：「我喜歡我們的機會，我熱愛這套陣容，也非常期待新賽季的到來。」
消息來源：《ClutchPoints》
除了續留貝林傑，洋基在這個休賽季最顯著的變動僅是透過交易從馬林魚隊換來投手韋瑟斯（Ryan Weathers）。儘管未能在市場上網羅到其他大咖球星，洋基隊新賽季基本上將以原班人馬為主，再次挑戰世界大賽冠軍。
洋基上個賽季繳出94勝68敗的戰績，例行賽名列美聯東區第二，可惜在分區系列賽（ALDS）中不敵多倫多藍鳥隊遭到淘汰。對此，賈吉展現了十足的領袖自信，當被問及對現有陣容的看法時，他堅定地表示：「我喜歡我們的機會，我熱愛這套陣容，也非常期待新賽季的到來。」
