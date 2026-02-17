我是廣告 請繼續往下閱讀

▲渡邊謙是演藝圈著名的狂熱阪神虎隊球迷，去年10月還曾親臨日本大賽現場觀戰。除了熱愛日職，他與大聯盟（MLB）也有深厚緣分，2022年曾受邀在洛杉磯道奇隊主場開球。（圖／美聯社／達志影像）

正在宮崎進行強化合宿的日本武士隊（侍Japan），迎來星光熠熠的應援團。根據日本媒體《體育報知》報導，現年66歲的世界級影星渡邊謙（Ken Watanabe）現身集訓基地，以一身帥氣的墨鏡造型在場邊投以熱切目光。渡邊謙此行不僅是以資深棒球迷的身分參與，更是受邀擔任Netflix的「Netflix 2026世界棒球經典賽大使」。本次2026年世界棒球經典賽（WBC）在日本國內的線上直播，由全球影音串流龍頭Netflix獨家負責。Netflix於1月底宣布邀請渡邊謙擔任官方大使，並由人氣團體「嵐」成員二宮和也出任特別支持者。繼15日二宮和也電擊訪問集訓營引發轟動後，今日渡邊謙的出現再次讓現場球迷陷入瘋狂，驚呼聲此起彼落。渡邊謙是演藝圈著名的狂熱阪神虎隊球迷，去年10月還曾親臨日本大賽現場觀戰。除了熱愛日職，他與大聯盟（MLB）也有深厚緣分，2022年曾受邀在洛杉磯道奇隊主場開球；去年（2025年）3月於東京巨蛋舉行的小熊對道奇開幕戰，渡邊謙也現身看台，並在社群媒體分享與道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）的珍貴合照。本屆侍日本隊被譽為史上最強陣容，由大聯盟巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）與山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）領軍，共有多達9位現役大聯盟球員參賽，創下歷史紀錄。渡邊謙在場邊神情專注地觀察球員訓練，展現出對國家隊衛冕高度的期待。WBC本賽將於3月6日正式開打，首戰日本隊將交手中華台北隊。隨著渡邊謙等重量級影星的加入宣傳，日本國內對於這場棒球盛事的關注度已達到巔峰。