NBA明星賽正賽告一段落，分為3隊大混戰的新穎賽制受到好評，但仍有部分球迷認為，現代明星賽根本是花拳繡腿，不像過去80、90年代明星賽入選都是認真打，對此不僅當代巨星杜蘭特（Kevin Durant）出面發聲，詹姆斯摯友、知名經紀人富保羅（Rich Paul）也不屑開噴，「他們以前也沒有認真打過，根本就沒有。」隨著現代NBA球星身價水漲船高，參與明星賽雖然是他們回報球迷的工作之一，但目標幾乎都放在規避受傷風險上。聯盟對此也積極改動各項賽事，希望可以提升球員競爭意識。本屆明星賽將美國本土球員與國際球員分開，採用3隊大混戰形式，但部分頂尖球星、如世界隊唐西奇（Luka Doncic）、約基奇（Nikola Jokic）等人，因本季皆曾傷缺席，昨日教練幾乎沒有讓他們打太久，對球隊貢獻度不高，賽後關於明星賽認真問題再度引發熱議，有部分球迷就表示，「還是以前明星賽好看」、「現在球員薪水太高，根本不可能認真打」入選美國條紋隊的火箭一哥杜蘭特，賽後談到全明星強度問題則直言：「我看了歷屆全明星，也聽老一代球員說過當年的強度，反正我也沒見過那種強度。」知名經紀人富保羅也出面力挺杜蘭特，表示認同他的觀點，並把矛頭指向過去被稱作比較認真打的80年代、90年代明星賽，「我們也重播所有明星賽，他們從第一節到第四節，根本就沒在真在打，根本就沒有。 」