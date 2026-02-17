我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王菲在今年央視春晚演唱〈你我經歷的一刻〉，未如預期那麼叫好。（圖／摘自CCTV春晚 YT）

▲王菲的時尚嗅覺仍然一流，她戴的水滴耳環在演出後迅速變成熱銷款。（圖／摘自CCTV春晚 YT）

中國央視的《2026年春節聯歡晚會》（簡稱：春晚），邀請到天后王菲第6度參與盛會，雖然她以優雅的高領米白色禮服亮相，再度展現清冷氣質，可是56歲的她，選曲與演唱都引發兩極評價，有人嫌歌曲欠佳、她也救不起來。也有人乾脆打趣稱她的妝容、特別是兩邊的眉角像是被畫上括號，真的太驚人，跟造型特殊的水滴耳環成為整場表演唯一記憶點。王菲之前的5次央視春晚亮相，曾經將〈傳奇〉唱成爆紅的國民歌曲，留下讓人稱之為經典的舞台演出，因此今年除夕春晚的表演，仍然極受各方矚目，只是結果卻有些出人意表。她的招牌空靈嗓音依舊，今年演唱的曲目〈你我經歷的一刻〉卻引發熱議，不管是歌曲本身欠佳，還是她的狀況不夠理想，最後結論都是她的妝容好驚人，是整場演出最強大的記憶點，似乎不特別符合期待。各方心目中的美聲女神王菲，演唱〈你我經歷的一刻〉卻不是所有人都滿足，對於昔日靠歌聲紅遍各地的她，確實有些不符期待，但很多人還是覺得歌曲本身的問題大過她的表演，並且推崇她對於時尚的敏銳度依舊罕有匹敵，也果然在她上台之後，水滴耳環馬上變成熱銷爆款，但也更突顯出這次表演的演出成績是不太理想的。觀眾還對於王菲的「括號眉」充滿問號，認為一看到就很出戲，也影響對於她演唱的投入。現場的收音設備也遭質疑是不是跟社區活動中心借的？其實她都56歲了，歌喉狀況本就會比巔峰時期有些差別，也不會很難理解，只可惜她過去以唱功服眾，這一次的春晚演出卻是造型、妝容的搶眼程度撐住歌唱的表演。而且也有網友替王菲抱不平，認為她這些年來都蠻低調，上節目已很偶爾，也許這次參加春晚是想讓粉絲滿足再看到她唱歌的期盼，布料竟是這種結果。更多的鄉民們則羨慕，樂壇天后如她，一年也只需要上這麼一次班、不用忙著營業，就已經能夠過上舒服的好日子，實在令人又妒又羨。