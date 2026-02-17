我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB大聯盟「前道奇少主」比尤勒（Walker Buehler），今（17）日確定以1年小聯盟合約，加盟道奇同區死敵聖地牙哥教士。比尤勒去年分別效力波士頓紅襪、費城費城人，單季累積10勝、防禦率卻是偏高的4.97，且進階數據表現不佳，身價從原本的2105萬美元（約合新台幣6.6億）慘跌，如今還得在春訓努力競爭最後一席先發。現年31歲的比尤勒，9年前、22歲就登上大聯盟，一路效力道奇至2024年，期間2度隨隊奪冠，也2度入選明星賽，生涯顛峰年在2021年，單季先發33場拿下16勝4敗、防禦率僅2.47，受封「道奇少主」。但比尤勒隨後2年深陷傷勢影響，動了生涯第2次TJ手術，2023年完全缺席，2024年回歸表現嚴重下滑，球季結束後道奇無意續約，比尤勒隨後以1年2105萬美元合約加盟紅襪，但先發表現不如預期，去年球季未結束就遭釋出，改以小聯盟約加盟費城人，累積出賽3場包含2場先發，全數奪勝且防禦率僅0.66，比尤勒去年總計出賽26場，包含24場先發，累積10勝7敗、防禦率4.93，如今加盟先發輪值完整的教士，恐得與希爾斯（JP Sears）、瓦茲奎茲（Randy Vasquez）等人競爭最後一席先發。