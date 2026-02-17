我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊去年成功擊敗多倫多藍鳥奪冠，完成世界大賽連霸，其中當家捕手史密斯（Will Smith）絕對是頭號功臣。近日史密斯在談話節目《Hot Stove》中回顧了那場載入史冊的「18局傳奇大戰」，透露自己當時完全進入「生存模式」，賽後甚至需要靠靜脈注射來恢復體力。在去年世界大賽第三戰，道奇體育場上演了長達近7小時、共18局的漫長惡鬥。史密斯在那場比賽中打破大聯盟紀錄，成為單場蹲捕局數最多的捕手，展現了驚人的耐力與心理素質。史密斯回憶道：「那場比賽真的徹底把我榨乾了。老實說，打完之後我根本沒辦法思考，我一直在吊點滴，單純只是想辦法活下去。」對於捕手而言，長時間維持蹲姿並引導投手，對體能是極大考驗，史密斯形容那就像是連續打兩場比賽，過程極其煎熬。由於季後賽的高強度消耗，加上18局大戰的創傷，史密斯表示他整個11月都處於「完全關機」的狀態。「我基本上11月什麼都不做，讓身體徹底恢復。」史密斯說：「直到12月才開始活動，1月重回訓練，這已經成了我的固定模式，而且成效不錯。」除了守備端的貢獻，史密斯在第7戰擊出的超前全壘打更是奪冠的致命一擊。他坦言，雖然那場18局大戰後道奇連輸了兩場，導致必須飛回多倫多完成整個系列賽，但最終能抱回冠軍獎盃，這一切都值得了。隨著春訓展開，道奇隊正積極瞄準隊史首次、也是大聯盟久違的「三連霸」夢想。對於史密斯而言，維持健康與體能將是漫長賽季的關鍵。他也幽默表示，雖然願意為勝利付出一切，但如果可以的話，今年季後賽希望在「正規9局」就分出勝負，別再讓他的膝蓋受18局的摧殘。