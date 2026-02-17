我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA當代巨星「控衛之神」保羅（Chris Paul）謝幕，在個人社交媒體上宣布結束21年傳奇生涯，克里夫蘭騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell），於明星賽期間接受美國記者斯皮爾斯（Marc J. Spears）專訪，談到保羅時，直言這位偉大球星，對自己生涯影響很大，甚至認為像他這種等級的球星，最後居然以這種方式告別球場，「我覺得真的太荒謬了。」米契爾透露，大學時曾經考慮要參與選秀、還是回歸學校度過大三賽季，當時就是保羅與喬治（Paul George）一席話，讓他做出決定，「是他們告訴我，『你必須進NBA，不需要回學校。』，當時我才19歲，對於決定很害怕，不知道該怎麼辦，我甚至沒想到自己能走到今天，是他們看到了這一點。」米契爾也為保羅打抱不平「看到他的職業生涯以那種方式結束，我覺得很荒謬。」米契爾直言，他不了解所有關於管理層的細節，那也不是他的工作。「但像他那樣的球員，本該得到應有的尊重，而他卻沒有得到那樣的機會，我認為那是錯的。」「不管怎樣，他是個很棒的人，很棒的控衛，很棒的球員。他為這項運動做了太多。」米契爾也透露，保羅作為球員工會主席時，也為球員做了很多。「我會向CP3致敬，因為他不僅為我，也為籃球這項運動付出了太多。」