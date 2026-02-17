我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洋基隊長賈吉（Aaron Judge）直言他和大谷翔平之間的交手並非宿敵之戰。（圖／翻攝自MLB官方X）

▲賈吉第一次代表國家出征，直言想把金牌帶回家。（圖／美聯社／達志影像）

隨著 2026 年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）腳步逼近，紐約洋基隊隊長賈吉（Aaron Judge）今（17）日在春訓基地接受採訪，首度談及代表美國隊出征以及可能對決衛冕軍日本隊的心情。賈吉強調，儘管兩隊是競爭對手，但他並不認為與大谷翔平的潛在交手是所謂的「宿敵之戰」，他的核心目標只有一個：為美國隊奪回金牌。賈吉本次受命擔任美國代表隊隊長，承接了 2023 年楚奧特（Mike Trout）的角色。賈吉感性地表示：「這真的不可思議。當總教練狄羅沙（Mark DeRosa）打給我邀請我擔任隊長時，我感到非常驚訝。想到許多為這個國家奮鬥的英雄，能穿上胸前印有 USA 字樣的球衣上場打球，我感到無比謙卑與榮幸。」作為 2023 年的冠軍，日本隊無疑是美國隊奪冠路上最大的障礙。面對可能在淘汰賽或決賽重演的「美日大戰」，賈吉展現了高度的運動家精神：「這會很棒。我從未在WBC賽場上對過大谷翔平，希望這能成為我的第一次。這並非是什麼宿敵之戰，這是我第一次代表國家出征，我想把金牌帶回家。這絕對會很有趣，我已經等不及要去亞利桑那展開集訓了。」除了賈吉外，費城人隊強打哈波（Bryce Harper）也已確定入陣。哈波在15日的採訪中直言，他非常期待能與賈吉並肩作戰：「沒有什麼比胸前掛著國家隊名字打球更棒的事了。讓賈吉排在我的棒次後面打擊肯定很有趣，這真的太酷了，我很興奮能跟這群優秀的球員一起打球。」目前美國隊成員已陸續表達強烈的參賽意願，這支由賈吉領軍的夢幻隊伍，目標是贏得隊史自2017年以來的第二座WBC冠軍獎盃，挑戰日本隊的衛冕地位。