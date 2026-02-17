我是廣告 請繼續往下閱讀

▲炎亞綸身為效率派，只刮開QR code掃描對獎，被指失去遊戲體驗，他回應網友說：「結果比較重要。」（圖／炎亞綸Threads）

農曆年期間，許多人都會去買刮刮樂試手氣，藝人炎亞綸也買了售價2,000元的「2,000萬超級紅包」，透露自己只刮開QR code掃描對獎，沒想到幸運中了10,000，讓不少網友羨慕留言：「你買尾數幾號！」、「手氣超好」、「我要吸好運」，甚至還有人笑虧：「果然財神爺都喜歡帥的。」炎亞綸趁著過年買刮刮樂，昨（16）日在Threads上PO出照片，只見他買的是2,000元的「2,000萬超級紅包」，身為效率派的他問說：「有人跟我一樣只刮QR code？」分享結果中了10,000，好運爆棚讓眾人看了羨慕。有人認為刮刮樂要整張「刮開」才有遊戲體驗，表示：「刮開是樂趣」、「有效率！但我會全部刮開」，對此炎亞綸回覆：「遊戲過程每年都一樣啊～結果比較重要」。另外也有許多網友感到羨慕，希望能沾點好運，「吸點哥的好運」、「嫉妒的淚水的流了下來」、「接好運，馬上暴富」。炎亞綸去年底發行新專輯《Ikigai》，並宣布推出同名巡迴演唱會， 首站地點選在泰國曼谷，今年3 月 28 日也將會在高雄流行音樂中心舉辦演唱會，展望2026 年，他期待走進更多城市演唱，持續以作品與行動回應自己所相信的價值。