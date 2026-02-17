我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾莞婷在《功夫》裡演魅力迷倒高中生的冰果室老闆娘，造型不忘突顯性感。（圖／麻吉砥加提供）

▲黃妃已經是金曲歌后，還會有網友把她名字寫錯成「王妃」。（圖／NOWnews攝影中心）

春節賀歲電影票房大戰正式開打，耗資3億的九把刀《功夫》找來美艷女神曾莞婷扮演女主角王淨的媽媽，她雖然對於角色的輩分不太滿意，但在片中卻被設定成「風韻猶存的性感辣媽」，片子上映後，不乏網友大讚她實在太美，「比女兒還正」，讓新年到韓國度假的她，開心在社群網站上回覆網友的留言讚美。美中不足的是，依然有一堆人寫錯她的名字，她不得不強調：「我是曾莞婷。」曾莞婷出道多年，從偶像劇、八點檔到台語長壽劇等都有參與，去年終於以Netflix影集《影后》獲得金鐘獎，事業又攀上新的高峰。她在《影后》雖非主角，卻是頗吸睛的存在，而且片中她扮演的冰果室老闆娘仍極具性感魅力，迷倒女兒的高中同學朱軒洋，並不是傳統長輩型的媽媽。看到不少網友大讚她很美，曾莞婷樂得接受，只是有人稱她是「曾婉婷」，也有人把她寫成「曾菀婷」，都不正確。有的網友歸納出最根本的理由，大家從讀音去寫她的名字，可是其實「莞」這個字最常出現的是地名「東莞」，而此時的「莞」是念成「管」，用這樣的方式來記，就不太會寫錯字。但也有人反駁，「莞」本來就是破音字，「莞薾」這個詞中的「莞」就是念成「婉」，粉絲則呼籲弄錯她名字的網友，多看仔細，記得正確的寫法，不要讓她人都已經出國度假，還要不時上網幫自己正名。無獨有偶，台語歌后黃妃今年在文化總會頗受好評的特別節目《WE ARE我們的除夕夜》中，帶來多首招牌名曲像是〈追追追〉、〈非常女〉等，有網友大讚：「一開場就是最精彩的一段，王妃跟阿跨面的『追追追』，兩部不同的歌詞完全不會有隔閡，還有『非常女』的新版本也是很好聽。」看得黃妃忍不住回覆道：「你好，我叫黃妃啦。」