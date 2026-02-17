我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA主席蕭華（Adam Silver）於明星賽時期，針對日益嚴重的「擺爛」（Tanking）風氣，拋出將「採取措施」杜絕球隊刻意輸球的行為，甚至可能改革現行的選秀制度，讓NBA近年盛行的擺爛文化引發外界關注。克里夫蘭騎士記者康寧漢（Danny Cunningham）對此認為沒必要，並提到那些刻意擺爛的球隊，最終也很少能夠快速完成重建。蕭華在明星賽記者會上，談到聯盟部分球隊盛行的擺爛文化，提到聯盟將用各種手段，嘗試遏制擺爛風氣持續，「刻意輸球的情況比往年更為嚴重，或許該是時候思考，現行樂透選秀制度（NBA Draft Lottery）是否已經過時。」蕭華認為，罰款並非解決之道，因為隨著首輪籤價值被放大，各隊仍舊會不惜代價，嘗試讓自家順位提高，獲得更具天賦的新秀加入，快速完成重建、或是換取到更好的籌碼。但騎士記者康寧漢就認為，聯盟根本沒必要禁止球隊擺爛，「那些刻意養成輸球文化的球隊，就算擺爛，也很少能夠真的快速重建。」康寧漢認為，市場走向會逐漸向更好的結果發展，如果擺爛無法提升戰績，那擺爛這條路就非唯一重建途徑。今年NBA擺爛文化甚至有不同形式，像是華盛頓巫師、猶他爵士與印第安納溜馬等戰績低迷的球隊，透過交易換來如楊恩（Trae Young）、戴維斯（Anthony Davis）或傑克森（Jaren Jackson Jr.）等受傷的明星球員，名義上是當買家補強，實際上這些球星出勤率不高，球隊戰績依舊不振，不影響今夏獲得的高順位籤。康寧漢表示，這些因為球星傷勢影響，導致戰績下滑的球隊，如溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）受傷，跟擺爛是不同的狀況，「那些因為傷病導致戰績下滑的球隊，和當年76人那種喊著相信過程 、明擺著刻意擺爛的行為，完全是不同狀況。 」