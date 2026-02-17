我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在全明星周末期間，除了場上的表現與退休話題備受關注外，他在新聞發布會上針對以色列的言論也意外點燃了輿論戰火。面對媒體詢問關於效力於波特蘭拓荒者隊、出身以色列的球星阿夫迪亞（Deni Avdija）及其家鄉球迷時，詹姆斯的回答被認為刻意迴避當前加薩走廊的衝突，引發網友正反兩極的評價。當記者問及對以色列球迷的看法時，詹姆斯回應：「阿夫迪亞的表現非常出色。至於我在那裡的球迷，雖然我從未去過以色列，但我希望在那裡的人們能被我啟發，不僅是想在運動領域變得偉大，也能在生活中變得更好。我聽過那裡很多美好的事，希望有一天能親自造訪。」這番客氣且標準的回答隨即在社群媒體上引發熱烈討論。批評者指出，以色列目前正深陷武裝組織哈瑪斯的戰爭之中，且因加薩衝突面臨國際人權組織的譴責，詹姆斯作為長期推動人權與平權的指標人物，此次卻選擇完全不碰觸敏感的政治與人權議題，令人感到失望。部分社交媒體用戶對詹姆斯表示不滿，直言：「那個曾經有勇氣為不公正發聲的運動員已不存在了。難道2020年的BLM運動只是一場為了收視率的公關秀嗎？」然而，也有許多球迷力挺詹姆斯，認為這是一個充滿陷阱的誘導性問題，詹姆斯的回答得體且展現了高度的情商。事實上詹姆斯過去對於此類議題的回應一向謹慎，包括對於新冠肺炎議題、幾年前中國和NBA之間的緊張局面，他幾乎都閉口不談。文班亞馬（Victor Wembanyama）在今年明星賽也曾盛讚他數十年如一日的公關應對。相較於詹姆斯的謹慎，知名導演、尼克隊超級球迷史派克李（Spike Lee）在全明星賽場邊被拍到穿著帶有巴勒斯坦旗幟意象的服裝，雖然他並未發表評論，但其鮮明的立場表達同樣成為現場焦點。作為爭議核心的阿夫迪亞，近期在接受《The Athletic》採訪時也表達了自己的困惑：「我是一名運動員，我不介入政治，因為那不是我的工作。我很愛我的家鄉，但看到網路上充滿仇恨的評論令人沮喪。為什麼我表現好時，人們總要將我與政治掛鉤？為什麼不能單純尊重我是一名籃球運動員？」除了外交言論引發風波，詹姆斯也再次被問及退休計畫。本季合約到期後是否會續留湖人、回到騎士或是直接掛靴，詹姆斯依舊大打太極，僅表示：「我想要活在當下。當我知道答案時，你們自然會知道。我現在真的沒有頭緒，只想享受現在的生活。」隨著全明星週末結束，詹姆斯將重新專注於帶領湖人隊衝擊季後賽，但這次關於以色列的言論風波，無疑再次顯示出頂級運動員在複雜地緣政治局勢中舉足輕重的言論影響力。