效力美國職棒大聯盟（Major League Baseball）底特律老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇，今年再度獲邀參加大聯盟春訓。與去年初登場的緊張感不同，今年名列老虎隊新秀排行榜第6名的他，展現了更為自在的態度。即便在日前的實戰打擊練習（Live BP）中被當家王牌史庫柏（Tarik Skubal）3球三振，李灝宇仍笑著表示：「這是一次超棒的經驗。」此外，談到經典賽最想對決的投手，李灝宇毫不猶豫選擇洛杉磯道奇日本王牌山本由伸，希望能激發出更強的自己。
面對賽揚強投領教「消失的變速球」 李灝宇：下次會更好
上週李灝宇首度在春訓實戰中面對隊上的賽揚左投史庫柏。儘管史庫柏連飆三顆好球讓李灝宇空手而回，但他賽後搖著頭大嘆「喔呼（Woof）！」卻也掩不住興奮之情。李灝宇在接受大聯盟記者訪問時透過翻譯表示：「我太興奮了，因為他是現在世界上最好的投手。第一球我準備好要打他的速球，結果他對我投了兩顆變速球，那球簡直就像消失了一樣。」
雖然遭到三振，但李灝宇強調，這次對決與去年相比心態大不相同，「去年我非常緊張，無法發揮實力；今年我覺得放鬆多了，可以展現真實的自我。」老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）也點名表揚李灝宇的轉變，認為他與教練團及隊友的相處變得更為自然、從容。
進入40人名單 李灝宇成老虎內野重要新星
由於老虎隊去年11月為了避免李灝宇在「規則五選秀」被挑走，正式將他放進40人名單，顯示出球團對其戰力的高度肯定。在工具人艾班涅茲（Andy Ibáñez）離隊、費爾林（Matt Vierling）仍受傷勢困擾的情況下，擅長對付左投的重砲李灝宇，極有機會在今年賽季爭取到大聯盟的一席之地。
李灝宇謙虛地說：「我知道我現在還不是真正的大聯盟球員，但我已經更自覺地在為成為大聯盟球員做準備。我現在專注於讓教練看到我的進步，由他們決定我是否能幫助球隊。」
當被問到最想在經典賽賽場對決哪位投手時，李灝宇毫不猶豫地回答：「山本由伸」他表示：「他是世界大賽冠軍。能在3月初就面對這種水準的球員是很好的經驗，我非常期待能從他手中擊出安打。」總教練辛奇也支持李灝宇參賽，認為這種高強度的國際賽事對年輕球員的成長絕對是正面加分。
消息來源：大聯盟官網
經典賽披台灣隊戰袍 點名挑戰山本由伸在爭取大聯盟開季名單前，李灝宇將先代表台灣參加3月舉行的第六屆世界棒球經典賽（WBC）。台灣隊所在的東京小組賽對手包括日本、韓國、捷克與澳洲。
