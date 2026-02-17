2026年WBC世界棒球經典賽即將開打，旅美小將李灝宇日前參與底特律老虎春訓，與情感深厚的韓裔隊友瓊斯（Jahmai Jones）互噴垃圾話過程中，李灝宇一句「Fu*k Korea」引發眾多韓媒不滿，直言他非常不尊重人，李灝宇今（17）日受訪也出面澄清並道歉，「這在美國就是一句玩笑話，但我應該保持尊重，如果有人認為我表現出不尊重的態度，我向他們道歉。」
李灝宇跟隊友開玩笑 竟讓韓媒氣炸了
此則消息最早由《底特律新聞報》記者麥考斯基（Chris McCosky）在社群平台X發文描述，提到將代表韓國出賽的瓊斯，春訓期間受訪時，將披上中華隊戰袍的李灝宇恰巧經過亂入，並用流利英文開玩笑地說，「Fu*k Korea」，隨後又離開現場。
美國媒體以垃圾話（Trash Talk）互動為主題，分享大聯盟球員間的有趣互動，還笑說當下氛圍真的很搞笑，想不到此舉引發眾多韓媒不滿，批評李灝宇的言行是「挑釁國家」、「不尊重對手」，甚至有媒體以挑釁、羞辱來下標，指責李灝宇發言為不當言論。
對玩笑尺度不同 李灝宇澄清並道歉
今日老虎隨隊記者伍德伯里（Evan Woodbery）發文，透露李灝宇想澄清這起誤會，來自於美國與亞洲在玩笑尺度上的不同，「對美國人來說，他們就認為這是一句玩笑話，但在亞洲文化中，你必須對一切保持尊重。」
李灝宇強調，自己沒有任何不尊重、或是針對韓國人的意思，「如果有人認為我表現出不尊重的態度，我向他們道歉，我沒有那個意思，我很期待彼此交手，一起打出精彩的比賽」。
