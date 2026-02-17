我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近幾年蔡幸娟幾乎神隱，過著低調自在的退休生活，如今因女兒Amanda（如圖）再次引發關注。（圖／Threads＠__amanda.614）

資深歌手蔡幸娟近年來淡出演藝圈，日前因女兒Amanda（蛋蛋，本名謝方易）在社群爆紅，動向再度成為外界關注焦點。蔡幸娟年輕時憑著甜美又極具辨識度的嗓音，獲封「小鄧麗君」，在台北東區買下3.38億豪宅的她，原生家庭並不富裕，由於父親沉迷賭博，蔡幸娟全家為躲債務被迫搬家16次，甚至一度擠在僅三坪的小空間，如今成功翻轉人生。蔡幸娟父母經營動物藥品店，起初生意不錯，但因父親沉迷賭博，導致家道中落，全家人被迫搬家16次，甚至還要擠在僅三坪的狹小空間。為了扛起家計，蔡幸娟小小年紀就從台南搭車到嘉義餐廳走唱演出，14歲時獲得音樂人黃吉雄的賞識，北上發行首張專輯《夏之旅》，迅速竄紅。不過，蔡幸娟剛開始上節目時，因所需的交通、住宿與造型開銷龐大，收入一度入不敷出，經歷一番努力，她18歲推出專輯《中國娃娃》，成功打入中國市場，成為當年極具代表性的跨市場歌手，歌唱事業攀上高峰。此外，蔡幸娟私下也非常具有商業頭腦，她成立「中國娃娃工作室」並相中葉蘊儀，將對方引進台灣發展。不動產投資方面，蔡幸娟同樣出手精準，約10年前，她砸下3.38億元購入位於敦南誠品旁的豪宅「元大柏悅」，與連方瑀等名流比鄰而居。近幾年蔡幸娟幾乎神隱，過著低調自在的退休生活，如今因女兒Amanda再次引發關注。不過Amanda爆紅後，目前將Threads帳號直接關閉，IG也轉為私人模式，僅限親友觀看。