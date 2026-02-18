迎接2026丙午馬年（火馬年），今（18）日大年初二，傳統習俗中出嫁女兒「回娘家」穿什麼？迎婿日拜拜最重要的是「帶財氣旺父母家運」，命理專家提醒，2026 丙午馬年屬「火」，氣場能量強大，《NOWNEWS今日新聞》整理最新初二回娘家穿著以黑白色、破褲舊衣為禁忌；加碼分享6大幸運色開運穿搭術、回娘家三大地雷眉角別做，大家開心才能旺整年。
禁忌1：黑白兩色先收起來
恐招霉氣、長輩最忌諱
雖然黑白極簡風是現代人的穿搭主流，但在大年初二這天，建議大家先「忍一天」。
◾️民俗觀點：在傳統文化中，全黑或全白通常與喪事、不吉利有關。若穿得一身黑白回娘家，容易讓長輩覺得晦氣，甚至被認為會影響娘家的健康運勢。
◾️現代建議：不想穿得大紅大紫怕顯老氣，可以盡量選擇暖色系（如米色、粉色、卡其色），看起來喜氣增添人氣。
禁忌2：破洞牛仔褲、舊衣先別穿
象徵「破財」、日子窮困
年輕人覺得時尚的「破褲」或「刷舊」做工，在大年初二絕對是大忌！
◾️民俗觀點：衣服上的破損、破洞，在風水運勢上等同「漏財」與「貧窮」。穿著破褲舊衣回娘家，寓意著女兒在夫家過得不好、甚至會把霉運帶給父母，恐導致娘家財運流失。
◾️現代建議：新年新氣象，初二最好穿上全新的衣物，象徵除舊佈新，將滿滿的全新好運帶回家。
2026火馬年開運穿搭術！紅、綠、黃最旺 6大幸運色推薦
想在2026年幫父母添福壽、旺財運，可以參考今年的6大幸運色穿搭：
1、紅色、紫色（火）： 今年是火馬年，穿著紅色系絕對沒錯，能與流年磁場相呼應，象徵紅紅火火、鴻運當頭。紫色則帶有低調的偏財運。
不過，命理專家小孟老師提醒，今年生肖「馬、豬、鼠」的朋友別穿紅色衣物，會影響運勢。
2、綠色、青色（木）： 五行中「木生火」，綠色代表生機與成長。穿著綠色系衣物回娘家，象徵為父母帶來源源不絕的生命力與健康；也很適合想帶旺工作運，提升加薪、上位機緣的人。
3、黃色、金色（土）： 火生土，黃色代表財富與穩定，還象徵貴人運。若想讓娘家財庫豐盈，金色系的鞋包或首飾配件、黃色服飾等，都是最佳助攻開運的穿搭。
2026大年初二回娘家！3大眉角顧好「旺家運」
◾️伴手禮要「雙數」：俗話說「好禮成雙」，回門禮切忌單數（象徵孤單）或數字「4」（諧音死）。建議準備2、6、8等吉祥數量的禮盒，讓福氣加倍。
◾️宴席要在「中午」吃：傳統習俗「初二請午、初三請晚」，回娘家的團圓飯最好在中午舉行。
◾️太陽下山前離開： 這是許多老長輩的堅持，提醒女兒與女婿回娘家應在傍晚（太陽下山前）離開，避免「吃窮娘家」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
恐招霉氣、長輩最忌諱
雖然黑白極簡風是現代人的穿搭主流，但在大年初二這天，建議大家先「忍一天」。
◾️民俗觀點：在傳統文化中，全黑或全白通常與喪事、不吉利有關。若穿得一身黑白回娘家，容易讓長輩覺得晦氣，甚至被認為會影響娘家的健康運勢。
◾️現代建議：不想穿得大紅大紫怕顯老氣，可以盡量選擇暖色系（如米色、粉色、卡其色），看起來喜氣增添人氣。
禁忌2：破洞牛仔褲、舊衣先別穿
象徵「破財」、日子窮困
年輕人覺得時尚的「破褲」或「刷舊」做工，在大年初二絕對是大忌！
◾️民俗觀點：衣服上的破損、破洞，在風水運勢上等同「漏財」與「貧窮」。穿著破褲舊衣回娘家，寓意著女兒在夫家過得不好、甚至會把霉運帶給父母，恐導致娘家財運流失。
◾️現代建議：新年新氣象，初二最好穿上全新的衣物，象徵除舊佈新，將滿滿的全新好運帶回家。
想在2026年幫父母添福壽、旺財運，可以參考今年的6大幸運色穿搭：
1、紅色、紫色（火）： 今年是火馬年，穿著紅色系絕對沒錯，能與流年磁場相呼應，象徵紅紅火火、鴻運當頭。紫色則帶有低調的偏財運。
不過，命理專家小孟老師提醒，今年生肖「馬、豬、鼠」的朋友別穿紅色衣物，會影響運勢。
2、綠色、青色（木）： 五行中「木生火」，綠色代表生機與成長。穿著綠色系衣物回娘家，象徵為父母帶來源源不絕的生命力與健康；也很適合想帶旺工作運，提升加薪、上位機緣的人。
3、黃色、金色（土）： 火生土，黃色代表財富與穩定，還象徵貴人運。若想讓娘家財庫豐盈，金色系的鞋包或首飾配件、黃色服飾等，都是最佳助攻開運的穿搭。
2026大年初二回娘家！3大眉角顧好「旺家運」
◾️伴手禮要「雙數」：俗話說「好禮成雙」，回門禮切忌單數（象徵孤單）或數字「4」（諧音死）。建議準備2、6、8等吉祥數量的禮盒，讓福氣加倍。
◾️宴席要在「中午」吃：傳統習俗「初二請午、初三請晚」，回娘家的團圓飯最好在中午舉行。
◾️太陽下山前離開： 這是許多老長輩的堅持，提醒女兒與女婿回娘家應在傍晚（太陽下山前）離開，避免「吃窮娘家」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
更多「2026過年」相關新聞。