▲五十嵐亮太和吉井理人兩位日本棒球專家對中華隊的評價極高。（圖／葉政勳攝，資料照）

隨著2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）進入倒數階段，日本武士隊（侍Japan）能否達成二連霸紀錄成為全球焦點。曾任上屆經典賽投手教練、千葉羅德隊監督的吉井理人，日前與球評五十嵐亮太受訪時大膽預測，詳細剖析了分組態勢，點出傳統宿敵韓國隊的致命弱點，並直言中華隊實力大幅提升，不可小覷。吉井理人認為日本連霸的機率有85%，而五十嵐亮太則認為有65%，兩人都認為日本可以衛冕。日本隊本次被分配在C組，對手包括澳洲、韓國、捷克與中華隊。針對誰能以小組第二晉級，五十嵐亮太與吉井理人展開熱烈討論。五十嵐指出，雖然韓國隊打線具有破壞力，但投手群的穩定度堪憂：「雖然球速不錯，但控球精準度令人質疑，去年的強化練習賽中失分也偏多。」相較之下，兩位專家對中華隊的評價極高。五十嵐表示：「這次台灣真的很強，在強化賽表現非常出色。」吉井理人則分析，對於爭取晉級的國家而言，對陣日本時不一定要押上王牌，更重要的是在其他比賽中取勝，因此台灣與韓國的「第二名之爭」將是 C 組最大看點。談到晉級後的淘汰賽策略，吉井理人認為八強賽將是關鍵，如過分組第一晉級，可能會對上委內瑞拉或多明尼加，預計會交給大聯盟頂尖強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）。「如果山本能投約80球、負擔5局，後面再交給各局專屬的後援投手接力，這會是最穩健的劇本。」他補充道，若山本能順利完成任務，第二先發如菊池雄星（Yusei Kikuchi）則可保留至四強戰使用。儘管對日本隊充滿信心，但兩位球評也坦言本次美國隊的陣容堪稱「反則（違規）等級」。吉井理人點名美國隊集結了史金恩茲（Paul Skenes）與史庫柏（Tarik Skubal）兩位賽揚獎得主，加上傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）引退前的最後一戰與隊長賈吉（Aaron Judge）坐鎮，實力極度恐怖。五十嵐亮太相對保守地給出65%的奪冠機率，認為美國隊戰力過於強大，日本隊必須展現「變陣的勇氣」才有勝算。吉井理人最後感性表示，雖然分析後發現奪冠難度極高，但上屆奪冠成員在經歷大聯盟洗禮後變得更強，他選擇相信這支隊伍。「本來想說90%的，被五十嵐一問才降到85%，」吉井笑著說道。侍日本預計將以這套豪華陣容，於 3 月正式展開衛冕之路。