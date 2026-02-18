我是廣告 請繼續往下閱讀

國健署也不斷提醒長輩防跌3步驟：

1.充足營養、規律運動

2.慢性病管理、定期量測

3.用藥安全、自我評估

澎湖縣長陳光復日前於春節活動發紅包時，不小心在階梯處跌倒，頭部受到撞擊便一度昏迷，送醫搶救恢復生命跡象，但有顱內出血情況，仍需觀察治療。而衛福部過去就曾調查，112年死因統計，跌倒是65歲以上長者事故傷害死亡原因的第2位，其中有52%發生在室內、包括客廳、浴室、廚房或餐廳、樓梯等。醫師提醒，一旦跌倒，造成血管破裂、大量出血，影響到腦幹等，就可能更嚴重。衛福部110年死因統計結果顯示，110年事故傷害死亡人數為6775人，居國人死因第7位，其中跌倒（落）致死人數占21.9%。根據106年「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上長者約每6人，就有1人曾經發生跌倒，且每12位長者，就有1人曾因跌倒而就醫。跌倒是造成65歲以上長者受傷住院和急診的最主要原因，其發生率也隨年齡增加而隨之提高。國健署提到，長者跌墜受傷地點有52%發生在室內、48%發生在室外，其中室內跌傷地點排行依序為客廳、臥室、浴室、廚房或餐廳、陽台、樓梯等。除了環境之外，國健署說，通常造成長者跌倒相關危險因子，包括平衡能力及下肢肌力不足、認知障礙、視力異常、足部問題與不合腳的鞋子、增加跌倒風險藥物的使用等，如何兼顧自身健康與環境安全，才是防跌的重點。開業家醫科醫師陳宏麟提到，年紀增長，對於三高的問題更要控制好，一旦跌倒導致受傷時，血管破裂、且位置不理想，造成大量出血，若壓迫到腦幹，就可能對生命中樞造成更嚴重影響。陳宏麟提到，長者同時要留意「肌少症」，當年紀大、就會使肌肉力量退化，因此即便要使用助行器，也需要評估肌肉力量是否足夠，無論是單隻腳的拐杖或四隻腳的類型，都需要評估每個人狀況。另外，鞋子更要注意紋路足夠，陳宏麟表示，尤其是下雨天，一旦紋路不夠就容易打滑。同時，視力部分，若有白內障或老化嚴重，還有肢體不便於行，建議一定要有人輔助。平時須注意攝取足夠熱量與蛋白質，必要時可以諮詢社區營養師的建議。此外，定期運動，增強肌力的訓練，提升長者日常獨立活動功能，有助於提高跌倒時的自我防衛能力。依據「國民健康訪問調查」65歲以上長者85%至少有一項慢性疾病，血糖、血壓過高可能造成眩暈不適，身體失去平衡，因此應定期測量並追蹤血壓、血糖及血脂數值變化，以預防併發症發生。就診時請醫師協助評估用藥，避免藥物交互作用，增加跌倒風險。同時，透過長者功能評估工具，隨時了解自身健康狀況，及早發現可能的風險。