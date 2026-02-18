我是廣告 請繼續往下閱讀

北市衛生局通知停業 複查不合格、違法可罰6萬至2億

▲北市衛生局查獲天母紅豆食府冰箱不潔及層架生鏽。（圖／北市衛生局提供）

紅豆食府天母店爆多人腹瀉停業！北市衛生局指出，2月17日接獲醫療機構通報，有8位民眾在除夕夜用餐後，隔天出現腹瀉、嘔吐等症狀，衛生局於2月18日通知停業，目前也尚在稽查中。北市衛生局提到，2月17日晚間接獲醫療機構通報，有8位民眾在16日、也就是除夕夜晚上前往紅豆食府天母店用餐，內容包括冷盤、螃蟹油飯、雞湯、清蒸龍虎斑、紹興豬腳等，但用完餐後，到2月17日上午陸續出現腹瀉、腹痛、嘔吐等症狀，達通報6人以上停業規定。北市衛生局指出，2月18日上午通知餐廳停業。業者需完成所有工作人員教育訓練，提具改善措施經衛生局審查暨衛生缺失複查合格始得復業。北市衛生局今（18）日前往現場稽查，查獲冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失。衛生局表示，已命限期2月21日（六）前改善，期屆複查如未改善，依違反食安法第8及44條處6萬元到2億元罰鍰。衛生局指出，尚未接獲業者復業申請，如業者申請復業並經審查暨複查合格始得復業。如未經許可擅自營業，依食安法第47條第13款處3萬到300萬元罰鍰。民眾如有消費爭議可洽各縣市消費者保護中心申訴。