被譽為「竹北吊車大王」的胡漢龑擁有4妻14兒女，家族相當龐大，適逢農曆新年，昨（17）日他PO出圍爐照，今年總共擺了5桌，菜色有白菜滷、魚、蝦等家常菜，胡漢龑邊吃邊稱讚「好吃啊」，擁有百億身家的他，讓網友看了直呼「菜色看起來還蠻樸實的耶」、「大老闆沒有高高在上 真的好有接地氣」。
胡漢龑過年開5桌圍爐 菜色曝光網驚：蠻樸實的
胡漢龑全身大紅色現身圍爐，家族人數龐大的他，今年開席5桌，吃得津津有味，吃完年夜飯後，胡漢龑也發著紅包、刮刮樂，相當有年味。值得一提的是，年夜飯菜色也掀起網友熱議，只見有雞、魚、白菜滷、花枝丸，看似是一般家常菜。
對此，網友看了驚訝表示：「菜色看起來還滿樸實的耶，很多家裡的年夜菜都比這豐盛，家和萬事興，氛圍好」、「大老闆沒有高高在上，真的好有接地氣，出手賞紅包也不少 」、「這種過年氛圍超棒」、「真霸氣，幸福美滿一家人，新年快樂」。
胡漢龑喝醉發錢 網友看完超羨慕
另外，胡漢龑的外甥女也分享，舅舅喝醉後大方發千鈔的影片，表示這不是新年紅包，只是他心情好發的零用錢。讓不少網友羨慕直呼「有這種舅舅我就不會待在房間了」、「別人的舅舅都不會讓我失望」、「舅舅，我也來了，等我馬上到」。
胡漢龑的父親胡鵬飛被譽為是竹科經濟起飛傳奇人物，其所創辦的啟德機械至今在機械運輸界享有亞洲前三名之譽，胡漢龑自15歲開始跟著父親打拚事業，如今名下有著登錄興櫃市場的啟德重機械工程，年收入破30億，另外他還斥資40億元，在寶山打造全新總部「啟德白宮」，因此推估其身價至少破百億。
資料來源：胡漢龑臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
胡漢龑全身大紅色現身圍爐，家族人數龐大的他，今年開席5桌，吃得津津有味，吃完年夜飯後，胡漢龑也發著紅包、刮刮樂，相當有年味。值得一提的是，年夜飯菜色也掀起網友熱議，只見有雞、魚、白菜滷、花枝丸，看似是一般家常菜。
胡漢龑喝醉發錢 網友看完超羨慕
另外，胡漢龑的外甥女也分享，舅舅喝醉後大方發千鈔的影片，表示這不是新年紅包，只是他心情好發的零用錢。讓不少網友羨慕直呼「有這種舅舅我就不會待在房間了」、「別人的舅舅都不會讓我失望」、「舅舅，我也來了，等我馬上到」。
胡漢龑的父親胡鵬飛被譽為是竹科經濟起飛傳奇人物，其所創辦的啟德機械至今在機械運輸界享有亞洲前三名之譽，胡漢龑自15歲開始跟著父親打拚事業，如今名下有著登錄興櫃市場的啟德重機械工程，年收入破30億，另外他還斥資40億元，在寶山打造全新總部「啟德白宮」，因此推估其身價至少破百億。
資料來源：胡漢龑臉書