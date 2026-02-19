我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立委陳菁徽與北市議員柳采葳穿上泳裝，挑戰近年風靡歐美與台灣的新興水上運動「水中飛輪」。（圖／柳采葳提供）

▲北市議員柳采葳挑戰水中飛輪。（圖／柳采葳提供）





迎接農曆新年，年節大魚大肉之餘也別忘運動，立法委員陳菁徽與台北市議員柳采葳穿上泳裝，挑戰近年風靡歐美與台灣的新興水上運動「水中飛輪」（Aqua Cycling）。兩人親身體驗兼具燃脂、雕塑與低衝擊特性的創新運動，展現政壇女力的健康活力。陳菁徽在體驗過程中直呼，原以為運動強度不高，沒想到一開始踩踏就明顯感受到肌肉酸度爆表。身為婦產科醫師，她表示水中運動相對溫和，適合備孕、孕期以及產後恢復階段，在專業評估下可作為循序恢復體能的選擇之一；對於擔心膝蓋受損、不想增加關節負擔，或曾接受髖關節手術者，也相當適合作為復健運動。柳采葳表示，過年期間民眾常因聚餐增加、作息改變而忽略運動，容易造成身體負擔。水中飛輪利用水的阻力與浮力，不僅能有效提升心肺功能與肌耐力，也能降低關節壓力；運動40分鐘就能達到長時間有氧運動的效果，事半功倍，特別適合平時忙碌、需要高效率運動的族群。柳采葳、陳菁徽一致認為，水中飛輪看起來優雅，實際上相當燃脂。她們也笑說，運動完40分鐘後，似乎又能安心多吃一點年菜；同時提醒大家，年節大吃大喝之餘也別忘了維持運動習慣，找到自己喜歡且適合的運動，才是長期維持健康的關鍵。柳采葳將「水中飛輪」影片放上臉書後，網友紛紛留言「太養眼了！」