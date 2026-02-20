我是廣告 請繼續往下閱讀

劉德華VS陳少霞：翻紅後背刺 資金一夕泡湯

▲當年陳少霞（左）與劉德華（右）鬧翻流言沸沸揚揚，女方事後否認撕破臉。（圖／翻攝自陳少霞微博）

劉德華VS潘宏彬：因愛情翻臉？10年友誼沒了

▲劉德華（右）與潘宏彬（左）原是好友，爾後鮮少來往，鬧翻真正原因不得而知。（圖／翻攝自微博）

劉德華VS麥紹棠：為錢鬧官司、真相成羅生門

▲劉德華（左）和麥紹棠（右）反目成仇、鬧上官司。（圖／翻攝自微博）

劉德華VS杜汶澤：公開炮轟勢不兩立 內幕起底

▲杜汶澤（如圖）與劉德華撕破臉：「勢不兩立！」（圖／記者陳明安攝）

劉德華VS俞琤：公開嘲諷不留情 動盪華語樂壇

▲俞琤（如圖）曾因主辦「叱咤樂壇流行榜」和劉德華槓上。（圖／翻攝自IG）

香港天王劉德華叱吒演藝圈多年，親民形象深植人心，不過其性格與原則頗爲鮮明，曾與不少圈內藝人鬧僵，《NOWNEWS今日新聞》盤點出劉德華與陳少霞、潘宏彬、麥紹棠、杜汶澤及俞琤的恩怨情仇事件簿，當中劉德華不想再提陳少霞；疑似被潘宏彬背刺；麥紹棠被稱是「奸商」；杜汶澤曾嗆劉德華「勢不兩立」；俞琤和對方因音樂理念互放冷箭。精彩往事一同帶您回顧！陳少霞憑藉清純臉蛋與自然甜美的笑容出道，被張艾嘉、劉德華挖掘，之後加入男方公司，由他提攜著陳少霞出演《天與地》女主角，2人在戲中飾演夫妻檔，戲份激盪出精湛火花，致使陳少霞躍升成香港一線女演員。豈料，沒多久陳少霞被TVB電視台重金挖角，決定離開劉德華的公司，使得劉德華為她所投資的資金一夕泡湯。劉德華公司最後經營不善破產，進而傳出他與陳少霞關係破裂，再也不同台，劉德華往後屢屢被問到該事件，曾有一次受不了罕見變臉說：「不想再提這個人！」直至2016年，2人在香港派對中相遇，他倆相隔10幾年首次破冰相擁合影，女方事後在微博寫下：「我一直不會說話！謠言止於智者！」粉碎外界流言，2人已盡釋前嫌。劉德華過去曾於《康熙來了》分享絕交朋友的導火線，回憶起某次朋友的女友生氣，於是要求共同好友去勸說，結果那位朋友竟然與朋友的女友發展關係，劉德華得知此事震怒，便與該名朋友決裂，10幾年沒再說過話，也不願與他同台，劉德華透露那位朋友不僅是圈內人，還跟他是演藝訓練班的同學，被揪出身分是潘宏彬。劉德華與潘宏彬原本是超級好友，多次合拍作品，1998年後懸崖式斷聯，雙方均未對外說明原因，過去港媒曾報導潘宏彬對劉德華老婆朱麗倩照顧有加，甚至將朱麗倩留宿家中，外界推測是2人鬧翻導火線，2008年劉德華和朱麗倩結婚，潘宏彬被問及心情，顧左右而言他：「這個問題我幫不到你」，凍結關係引發各方揣測。劉德華早期受訪，提到自己曾被信任的朋友背刺，劉德華形容他和對方水火不容：「如果我身上只有4塊錢，他也會想辦法騙走，最好讓我去要飯、街上做乞丐，他會很開心」，不少人劍指對象是香港富商麥紹棠，因為2人公開鬧上法庭。1991年，劉德華成立影視公司「天幕」，一開始收入不錯，隨後公司由盈轉虧，2000年，麥紹棠入股投資、信心十足。2年後，雙方疑似於經營方面產生嫌隙，隨後麥紹棠提告劉德華誹謗，提出約6.3億新台幣違約賠償，更禁止劉德華接任何演出，讓其電影《無間道》險些胎死腹中。所幸最後寰亞電影的董事長林建岳出手調停，更幫助劉德華以約3.3億新台幣買回「天幕」的股份，此事才終於落幕。不過劉德華說的憎恨之人究竟是不是麥紹棠，真相只有當事人才清楚。2021年6月，杜汶澤在臉書貼出媒體報導截圖，內容指出自己拍電影《無間道》前沒名氣、收入不穩定，劉德華把自己的豪宅給他住，杜汶澤火大開轟：「豪宅借給我住？我20年前每個月付3萬港幣（約10萬台幣）的租金算特別便宜嗎？」還有，報導也直指杜汶澤要求劉德華投資拍攝電影《伊莎貝拉》續集，不滿內容將劉德華塑造成完人。對此，杜汶澤駁斥：「我有叫過他投資我嗎？那時我老闆是林建岳，這姓劉的比他更有錢嗎？」杜汶澤也坦言，2018年劉德華公開表態支持香港政府斥資興建人工島計劃，認為此舉罔顧民意、「跟香港人對著幹」，雙方理念分歧，讓他氣得怒轟：「跟姓劉的勢不兩立」，讓一向與人為善的劉德華深感無奈，真實情形2人往後也不再提起。劉德華與俞琤的恩怨，是樂壇著名的「華仔刺俞」事件，90年代初期，後者創立「香港商業廣播電台」主辦的「叱咤樂壇流行榜」，劉德華連續四屆屈居男歌手銀獎，不滿評選機制、遭打壓，俞琤直回「能夠受得了侮辱才是豁達、懂得自嘲才會開心。」1994年，劉德華推出神曲〈忘情水〉，原以為奪金勝券在握，電台卻在下半年驟減該曲播放率，劉德華憤而抵制，多屆拒絕出席頒獎典禮，雙方關係正式降至冰點。劉德華與俞琤戰火也延伸至檯面，前者在黃霑演唱會上，巧妙引用後者曾說「受得了侮辱才是豁達」開酸，儘管電台高層當時曾試圖破冰，卻傳出要求以出席換取來年獎項的條件，導致和解澈底破局，這場長年角力不僅讓劉德華一度擔憂連累合唱的陳慧琳，更讓「叱咤樂壇流行榜」的聲勢大受打擊，俞琤也在2015年商台的聖誕聯歡會上宣布辭去副主席及董事之職，之後就少在公開場合露面，成為華語樂壇一大歷程碑。