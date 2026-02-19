我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志（如圖）前往寵物美容店打工，表示：「才大年初三林北就開工了！沒辦法，打工仔就是辛苦⋯」（圖／黃明志IG ＠namewee）

▲黃明志（右）遭爆與謝侑芯（左）交往，去年捲入命案的他，最後因為沒有明確證據被釋放。（圖／謝侑芯IG@irisirisss900、Namewee 黃明志臉書）

歌手黃明志去年捲入網紅謝侑芯的命案，最後因為沒有明確證據被釋放，不過因捲入命案導致工作全被取消，因此發文到處找工作、找贊助，表示「我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗」。今（19）日黃明志PO出「鬼才打工」系列影片，他前往寵物美容店打工，直呼：「才大年初三林北就開工了！沒辦法，打工仔就是辛苦⋯」然而上班第1天就被開除。此外，雪碧近日則爆料，黃明志和謝侑芯的關係「根本是交往中」，消息一出引發熱議。黃明志雖然獲得保釋，但因捲入刑事案件導致工作全沒了，陷入失業困境的他，努力找尋工作機會，除了推出賀歲歌曲，還陸續PO出「鬼才打工」系列影片。最新一集中，他前往寵物美容店打工，被問到為何會來應徵？黃明志坦言因為沒有錢，再加上狗不會抱怨，很好處理。不過黃明志才開始上班第一天就被開除，老闆拿著工錢說：「你明天不用來了。」而他打開薪水袋發現僅有10塊，連吃頓飯都相當困難。事實上，黃明志被釋放後宣布復工，但因負面新聞事業受到巨大衝擊，更坦言去年是他出道十多年首次跨年夜沒有演出，不禁感嘆：「有很多的始料未及讓我措手不及⋯也讓我真正領悟了這個社會最險惡的一面。」值得一提的是，根據《ETtoday》報導，網紅雪碧近日提到黃明志與謝侑芯的關係時爆料，兩人根本是交往中，不過黃明志其實早已有正牌女友，對此雪碧說：「要做正宮女友，有時要睜一隻眼閉一隻眼。」私下關係似乎相當複雜。