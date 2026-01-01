我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志（如圖）因捲入命案一度失業，案件告一段落後，他逐步走出風波，並正式宣布復工。（圖／翻攝自YouTube Namewee）

歌手黃明志去年捲入台灣網紅謝侑芯命案，並涉及毒品相關罪嫌，遭到羈押調查，不過法院最終裁定其毒品相關指控不成立，當庭無罪釋放，黃明志因捲入命案演藝事業受到重創，工作一度停擺。去年是他出道十多年首次跨年夜沒有演出，回顧2025年黃明志不禁感嘆：「有很多的始料未及讓我措手不及⋯也讓我真正領悟了這個社會最險惡的一面。」黃明志昨（31）日發文提到，今年是他出道十多年來，第一次沒有跨年演出，感覺少了什麼東西，但往好的方面想，他也終於能夠待在家裡陪大家一起跨年。黃明志提及2025年有感而發說，「2025發生了很多事情，有很多的始料未及讓我措手不及⋯也讓我真正領悟了這個社會最險惡的一面」。黃明志坦言在心靈和精神層面上耗損了不少，但也收穫不少，目前還有很多複雜的問題還沒有解決，希望大家再給他一些時間去證明自己。黃明志先前不僅捲入命案，還遭指控涉及毒品相關罪嫌，消息一出引發討論，上個月他在律師陪同下出庭應訊，檢方於庭上正式公布其尿液檢驗結果為陰性，法院隨即裁定黃明志無罪，當庭無罪釋放。案件告一段落後，黃明志逐步走出風波，並正式宣布復工，透露將繼續完成原定的馬年新年歌曲計畫，他以自身經歷向大眾喊話：「如果你也跟我一樣，在過去的一年裡深陷泥沼，或經歷著痛苦和掙扎，請不要放棄！」