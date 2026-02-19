我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡漢龑（如圖）表示紫南宮人山人海，直呼：「我們的土地公真是非常靈驗啊！」（圖／胡漢龑臉書）

有「竹北吊車大王」之稱的胡漢龑，身家百億，買名車都是現金all in，財力相當驚人。今（19）日初三許多人會拜土地公補財庫，胡漢龑也現身竹山紫南宮，透露順利求到2隻金雞回家。而胡漢龑一現身也吸引許多民眾搶拍，他則來者不拒，親民與大家合照。胡漢龑今天帶著家人到紫南宮祭拜，擲筊成功順利求回2隻金雞，發文感謝土地公賜財，表示：「好不容易求到2隻金雞，帶媽媽來紫南宮人山人海，我們的土地公真是非常靈驗啊！」胡漢龑一現身吸引不少人的目光，他也大方與粉絲合照。熱衷公益的他，分享自己幫殘障歌手唱歌2小時、幫忙募款，個人也捐出2萬元，善舉讓網友狂讚：「胡董事長是個很善良的好人」、「能在過年期間巧遇胡董，可以好運連年」、「您就是金雞」。胡漢龑擁有4妻14兒女，家族相當龐大，適逢農曆新年，近日他PO出圍爐照，今年總共擺了5桌，菜色有白菜滷、魚、蝦等家常菜，擁有百億身家的他，讓網友看了直呼「菜色看起來還蠻樸實的耶」、「大老闆沒有高高在上，真的好有接地氣」。