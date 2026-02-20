我是廣告 請繼續往下閱讀

以下為本文重點：

江蕙演唱會時間、地點

江蕙演唱會實名制入場規定

江蕙演唱會進場流程

江蕙演唱會注意事項

江蕙演唱會座位圖

江蕙演唱會交通資訊

江蕙演唱會時間（演出長度約150分鐘）：2026/2/20（五）18:30

▲江蕙演唱會開演須知。（圖／寬宏藝術臉書）

江蕙演唱會實名制入場規定：

演唱會採「會員實名制」入場，同筆訂單的票券上皆為「會員姓名」​作為代表，票券持有人須與訂票人(即票券上姓名者)一同進場，如資料不符將無法入場，請大家特別注意！ 訂票會員本人須攜帶有照片的身分證件正本。 活動若因故延期或取消，退票及退款相關資訊將公告於寬宏售票系統。

⚠️注意：訂票本人與同筆訂單其他持票者須同時進場，恕不接受分開進場。

一般民眾：身分證、健保卡、駕照、護照等

14 歲以下孩童：健保卡

外籍人士：護照正本

🚫 台北小巨蛋入場限制：

2、3樓觀眾勿站立跺腳，以拍手取代跳動；觀眾席及場內不得飲食。 110公分以下兒童不得進入三樓各區。 嚴格禁止拍照、攝影、錄音及手機直播等違反著作權、肖像權之行為。 有干擾演出秩序之行為，主辦單位有權要求違反者離場，並禁止再行進入會場。

❌ 禁止攜帶物品：

江蕙演唱會進場流程：

▲江蕙演唱會進場流程圖。（圖／寬宏藝術臉書）

江蕙演唱會注意事項：

⚠️觀眾入場管制：為維護演出品質及其他觀眾權益，演出開演後遲到及演出中途離席（含上洗手間），請配合主辦單位依照節目管制時間安排再度入場。

⚠️入場安全檢查：入場前必須接受工作人員安全檢查。任何禁止攜帶物品以任何形式出現或被查獲一律不予入場，如不願配合將無法入場且不予退票。

⚠️本節目設有安全檢查，入場前須接受金屬探測器檢查及驗包，請持票觀眾提早抵達以確保有足夠時間接受安全檢查。並盡量減少隨身攜帶物品，以加快入場速度。

⚠️本演出含有大量的雷射燈光效果，請大家切勿使用手機攝錄影響演出進行，及避免造成攝錄影機故障、自身財務損失。

⚠️主辦單位現場無提供寄物相關服務及保管任何物品，敬請配合，請妥善保管貴重物品，主辦單位不負任何物品丟失、遭竊等責任。

江蕙演唱會座位圖：

▲江蕙演唱會座位圖。（圖／寬宏藝術提供）

江蕙演唱會交通方式：

南京敦化路口(小巨蛋)[向北]

南京敦化路口(小巨蛋)[向南]



南京敦化路口(小巨蛋)[向東]



南京敦化路口(小巨蛋)[向西]



國道1號(中山高速公路)：



國道3號(福爾摩沙高速公路)：



▲小巨蛋交通與停車資訊。（圖／小巨蛋官網）

