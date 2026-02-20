我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泫雅（右）跟龍俊亨結婚2年，婚姻穩定，出門約外常被拍到。（圖／泫雅IG@hyunah_aa）

泫雅寬鬆造型再掀討論 網友：懷孕了嗎？

泫雅漸漸不在乎外見眼光 按照步調吃喝減肥

南韓女星泫雅與老公龍俊亨農曆年期間在韓國購物中心被民眾巧遇，有網友在IG公開兩人逛街影片，只見她身穿粉紅色寬版大衣搭配運動褲，身形看起來比以往圓潤，再度掀起「是否懷孕」討論，相關畫面迅速在社群發酵。其實這已不是她第一次因體態變化被揣測懷孕，去年11月同樣爆出「有喜」傳聞時，她直接曬出過去纖細照片自嘲：「泫雅妳到底吃多多？清醒一點，好好認真減肥吧！」把謠言變成玩笑，讓不少網友直呼她開心健康最重要，外界聲音不用太往心裡去。有網友寫下「17日在韓國某間購物中心看到泫雅和龍俊亨」，畫面裡兩人並肩在賣場裡慢慢走逛、挑選商品，聊天互動自然，幾乎沒在管周圍目光。而泫雅的粉紅色寬版大衣偏蓬鬆剪裁，加上灰色運動褲整體走隨性混搭路線，卻因為外套版型關係讓身形線條不那麼明顯，立刻被部分網友放大檢視，留言區也出現「是不是有好消息」等猜測聲音。事實上，早在去年（2025）11月兩人一起出國時，機場照就曾引發相同討論，當時泫雅沒有冷處理，反而直接在個人IG上傳舊照自嘲寫道：「泫雅啊，妳不是吃很多嗎？清醒一點，好好認真減肥吧。以前不是很喜歡骨感身材嗎？再來一次吧。」也等於正面回應未懷孕傳聞。之後她又發文坦言：「從50開頭要瘦到把前面的數字換掉真的好累啊～原來還差很遠呢，這段時間到底是吃了多少啊？金泫雅，泫雅啊啊啊啊!!!!」並公開近況照，透露自己已瘦約10公斤，讓外界再次關注她的體態變化。其實泫雅在女團Wonder Girls與4minute活動時期，為了迎合當年的骨感審美，曾長期一天只吃一份海苔飯捲撐過，體重壓到極低卻換來健康亮紅燈，她也曾坦言直到26歲才意識到身體狀況出問題，「那時候我看起來漂亮，但其實一點都不健康。」婚後她逐漸把體重調整回正常範圍，身形不再追求極端纖瘦，也因此多次被拿來討論，甚至被貼上懷孕標籤。