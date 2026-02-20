我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS防彈少年團成員V（如圖）親上火線，表示沒有要站隊，自己的私訊被當成證據，坦言超錯愕。（圖／IG@thv）

BTS成員V對話被當證據 本人傻眼：我好錯愕

HYBE閔熙珍訴訟始末 控ILLIT抄襲NewJeans是導火線

南韓最大經紀公司，法院駁回HYBE的解約訴訟，判定須依合約支付閔熙珍及ADOR前任董事合計256億韓元（約新台幣6億元）的股票買賣價金。判決內容同時提及ILLIT與NewJeans的抄襲爭議，並曝光BTS成員V（金泰亨）與閔熙珍的私下對話作為證據。對於未經同意被當作證據，V今（20）日直接略過公司HYBE，親自在IG發聲表示：「我完全沒有要站在任何一方的意思，只是那段對話在未經我同意的情況下被提交為證據資料，我感到非常錯愕。」HYBE與閔熙珍之間的股東契約訴訟一審判決結果，法院認定閔熙珍所提出的「ILLIT抄襲NewJeans疑雲」只是正常的意見表達，在此過程中，BTS成員V與閔熙珍的對話內容還被拿出來當成證據之一，當時V傳訊表示：「（每天都在講抄襲的事，一次都沒停過）欸咿…對啊，我也稍微看了一下，想說『啊這個有點像欸…』。」連身為HYBE旗下藝人的V，都感受到兩個團體之間的相似處，所以成為法律判斷的證據之一。相關內容曝光引發外界討論，V今日透過IG說明，他附上新聞截圖表示：「那只是因為是熟人，彼此有共鳴而分享的部分私下日常對話。我完全沒有要站在任何一方的意思，只是那段對話在未經我同意的情況下被提交為證據資料，我感到非常錯愕。」這起訴訟源自2024年4月，HYBE對子公司ADOR展開內部審計，指控閔熙珍接觸外部投資者、構想讓ADOR脫離HYBE體系獨立運作，並以背信為由提出告發。閔熙珍則反駁，表示自己是在提出HYBE旗下女團ILLIT疑似抄襲由她培養的NewJeans後，遭到報復性解約，雙方衝突升溫，最終演變為股東間合約效力與股份賣回價金的爭議。首爾中央地方法院於本月12日宣判，認定HYBE主張的「奪取經營權」等理由不足以構成解除合約的條件，駁回解約訴訟，並判決HYBE須支付閔熙珍約225億韓元，另向ADOR前任董事支付17億與14億韓元，合計256億韓元（約新台幣6億元）。針對都是HYBE旗下的ILLIT與NewJeans相似爭議，法院指出，閔熙珍所提出的內容屬於對公司經營層面的意見與質疑，並非刻意散布假消息，因此不能直接認定她違約。法院還說，ILLIT出道專輯是由HYBE議長房時爀負責製作，在這樣的背景下，外界自然會將兩團進行比較，甚至成為抄襲質疑的對象，但所謂「整體印象相似」本身屬於主觀評價與疑惑，而不是具體的事實陳述，因此不構成名譽毀損。