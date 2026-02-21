我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿杜（如圖）曾因恐慌症而暫別歌壇，經過休養後，再度以音樂作品出現在社會大眾面前。（圖／翻攝自阿杜臉書）

在許多六、七年級生的青春回憶裡，絕對少不了那個「躲在車底」唱歌的深情男人！實力派天王阿杜唱紅〈他一定很愛你〉，但他那充滿故事感的滄桑聲線背後，其實藏著一段超勵志的過往。誰能想到，這位風靡全亞洲的大歌星，出道前曾是工頭，因獨特沙啞嗓音被挖掘，變身全亞洲銷售百萬張的情歌王子。在成為歌星之前的阿杜，曾在工地裡做粗活、賣雜物，後來升為工頭。工地裡的硬漢，私下有一副藏不住的好歌喉。當年他單純陪朋友去試音，沒想到卻因獨特沙啞嗓音被挖掘，獲得評審關注。他的歌聲剛勁且具有滄桑感，帶有性感的男人味，讓他被唱片公司一眼相中。2002年，29歲的阿杜發行首張個人專輯《天黑》，歌聲具有高度辨識度，在全亞洲創下狂賣150萬張紀錄。剛到台灣發展時，他還曾跟同鄉的師弟林俊傑（JJ）當過室友，互相扶持。除了代表作〈堅持到底〉、〈他一定很愛你〉紅遍大街小巷，他也曾與台語天后江蕙合唱的〈夢中的情話〉，現在仍是KTV必點的不敗台語神曲。在事業如日中天之際，阿杜卻逐漸淡出大眾視野。2018年發行專輯《我不該躲》後，他曾表示，因罹患恐慌症，加上為了照顧家庭，不得不選擇暫離歌壇。面對人群與鏡頭的恐懼，讓他度過了一段低潮期。2022年，經歷休養的阿杜，和家鄉新加坡重新與唱片公司簽約，也開始從事廣告音樂創作。一直到去年都還有粉絲在他的臉書留言，希望阿杜能有機會開演唱會，能再和粉絲見面。