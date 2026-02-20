我是廣告 請繼續往下閱讀

具體投保規範如下：

大年初四，即便許多公司行號都還在休息，但許多餐飲業及觀光區都還在趁著民眾出遊大量進用臨時人力。勞動部提醒，強調雇主招募短期或臨時工作人員時，無論聘僱時間多短，即便僅工作1天或數小時，皆應於勞工到職當日依法完成投保與勞退提繳手續，以避免觸法受罰。針對事業單位常見的疑慮，勞動部明確指出，只要單位僱用 1 名員工（含工讀生及部分工時者），即成為「就業保險」及「勞工職業災害保險」的強制投保單位。強制參加就保、災保，並提繳 6% 勞工退休金（勞保則為自願參加）。強制參加勞保、就保、災保，並提繳 6% 勞工退休金。勞動部為協助雇主在春節期間完成行政作業，提供多元彈性申報管道。投保單位可利用「e化服務系統」提前辦理預約加減保。若非網路申報單位，則可於春節後的第一個上班日，檢附證明文件掛號寄出，並於表內註明「到、離職日適逢假日」字樣，同樣具備追溯效力。勞動部特別呼籲，切勿因勞工屬「臨時性」性質而忽略其權益。若雇主未依規定申報，除將面臨行政罰鍰外，若勞工於工作期間發生意外，相關損失須由雇主全額賠償。此外，依據《勞工職業災害保險及保護法》及《勞工退休金條例》裁罰的單位，政府將依法公告違法事項與單位名稱。勞動部最後建議勞工朋友，可利用郵政金融卡、勞動保障卡或勞保局 e 化系統查詢個人投保紀錄。若行有餘力，亦可選擇「自願提繳退休金」，除了增加退休金專戶累積速度，還能享有稅賦優惠與收益分配等多重好處。