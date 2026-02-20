我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日正式點燃戰火，Netflix Japan取得本屆日本地區轉播權，昨（19）日公布賽事主播、球評陣容，18位球評一字排開相當豪華，其中鈴木誠與高津臣吾選手時期曾來台發展，分別效力La New熊與興農牛。Netflix Japan取得本屆經典賽日本轉播權，昨日公布賽事主播、球評陣容，其中18位球評一字排開陣容相當豪華，包含五十嵐亮太、岩隈久志、岩村明憲、內川聖一、小笠原道大、川上憲伸、工藤公康、黑田博樹、GG佐藤、高津臣吾、高橋尚成、鳥谷敬、鈴木誠、真中滿、藪惠壹、吉村裕基、和田毅以及渡邊俊介。Netflix Japan的18名球評中，鈴木誠與高津臣吾與中職有過淵源，現年50歲的鈴木，曾有6年大聯盟、2年日職經驗，2007年季中來台加盟LaNew熊，擔任牛棚終結者的角色。2007年台灣大賽，鈴木曾在G7第9局對劉芙豪投出背部近身球，遭到主審藍普洛夫警告，成為中職名場面之一。2008年鈴木誠與熊隊續約，但成績不盡理想，最終遭到解約，來台2季共出賽13場拿下5次救援成功，生涯防禦率5.26，離開中職後，鈴木回到墨西哥聯盟、獨立聯盟延續球員生涯，2011年離開關西獨立聯盟後，鈴木結束球員身份，轉為職棒球評，Netflix Japan形容鈴木的播報風格是，「能暢談美國棒球最真實的一面」。現年57歲的高津，選手時期是具有代表性的後援投手，曾創下日美通算300次救援成功，2010年，高津來台加盟興農牛，出賽40場拿下26次救援成功，防禦率1.88。高津退役後回到養樂多燕子隊擔任教練，並於2020年接任監督一職，直到去年才卸下兵符，曾奪下1次日本一、2次央聯優勝。Netflix Japan形容高津的播報風格是，「深入剖析美職強投對決與調度藝術」。