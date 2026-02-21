我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞昨戰126：111擊敗紐約尼克，一哥康寧漢（Cade Cunningham）在尼克外圍大鎖嚴防下，全場砍下42分準大三元，表現受到好評。賽後根據《NBA Courtside》報導，球評帕金斯（Kendrick Perkins）就在節目中表示，康寧漢已經正式擠身聯盟現役球星TOP5，並且整體表現已經超越洛杉磯湖人超級球星唐西奇（Luka Doncic）。在昨戰對上尼克比賽中，康寧漢先發出戰38分鐘，投籃34投17中，包含三分球11投5中，在全場僅獲3次罰球情況下，高效砍下42分、8籃板、13助攻、1抄截與2火鍋，用全能表現幫助東區第一的活塞，以15分差擊敗強敵尼克。本季活塞正式迎來蛻變，開季戰績一路高歌猛進，直到昨日打完仍以41勝13敗高居東區第一，各項團隊數據也相當漂亮，團隊防守效率109.3高居第2，僅次於衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，進攻效率117.3同樣排聯盟第11，康寧漢在其中扮演關鍵人物，也連2年入選明星賽並成為先發球員。前NBA球員、現任ESPN球評帕金斯就認為，康寧漢現在已經是聯盟前5球星：「你知道為什麼嗎？別只看他拿下40分，更關鍵的是那8籃板、13次助攻，而且他在攻防兩端都有貢獻。」帕金斯認為，康寧漢不僅具備得分爆發力，同時也能透過組織和防守影響比賽，這也是他將其排進聯盟前5名的重要原因，也因為他的存在，讓活塞防守有了質變，就帕金斯的看法，康寧漢在比賽影響力與個人實力上，都已經超越湖人唐西奇。