金州勇士隊在交易截止日前送出潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield），換來拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），此舉引發外界熱議。長期被視為庫明加「頭號粉絲」的勇士老闆萊科布（Joe Lacob），在21日接受《舊金山標準報》資深勇士隨隊記者川上（Tim Kawakami）專訪時首度打破沉默，詳述這樁交易背後的真實考量，點出庫明加有容易受傷和無法兌現潛力等兩大問題，並否認自己在決策上力保這位新星

打破「選邊站」謠言　交易庫明加並非艱難決定

過去幾年，外界普遍認為萊科布在庫明加的交易案中扮演了「保護者」的角色，甚至導致管理層意見分歧。然而，萊科布在專訪中直言：「交易他並不困難，外界對此有很多過度假設。我確實喜歡他作為球員與人的特質，但他展現的潛力始終未能完全轉化為實質貢獻，且總在不湊巧的時機受傷。」

萊科布強調，雙方自1月15日庫明加因續約僵局要求交易後，球隊就深知必須採取行動。他補充道：「我們不會隨便把他送走，因為他確實有天賦。但這筆交易最終達成了，我們認為換回來的籌碼物有所值，否則我們會留住他。」

▲萊科布強調，雙方自1月15日庫明加因續約僵局要求交易後，球隊就深知必須採取行動。（圖／美聯社／達志影像）
勇士老闆親吐：我一直對總管大喊要高度

談到新引進的波爾辛吉斯，萊科布掩飾不住對這名2.21公尺（7呎3吋）長人的喜愛。他開玩笑地表示，總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）與團隊常嘲笑他對「身高」的執著。

我一直是大喊著要提升陣容尺寸的那個人，現在我們終於得到了，」萊科布說，「現在隊內有兩名真正的七呎長人（包含波斯特）。波爾辛吉斯在首秀展現了他的技術與身手，我很滿意我所看到的。讓我們幫助他找回節奏，適應我們的球員，這令人感到鼓舞。」

▲談到新引進的波爾辛吉斯，萊科布掩飾不住對這名2.21公尺（7呎3吋）長人的喜愛。（圖／美聯社／達志影像）
科爾續約疑雲 決定權在教練手中

除了球員交易，主帥科爾（Steve Kerr）合約將於本賽季結束後到期，其未來動向同樣備受關注。萊科布證實，雙方已達成共識，將等到賽季結束後再進行討論。

「這100%是正確的。我們討論過，現在談論這個沒有意義，他有工作要完成，」萊科布對科爾過去12年帶領球隊奪得4座冠軍、進軍6次總決賽的功績表示高度尊敬，但也坦言：「這取決於他想做什麼。他在賽季結束時的感受、球隊所處的位置，我們到時會把所有因素考量近來，然後弄清楚。我不擔心，我想他也不擔心。」

隨著庫明加時代正式畫下句點，萊科布的言論揭示了勇士隊對「即戰力」與「身高」的迫切需求。在柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣的關鍵時期，勇士隊正全力押注波爾辛吉斯能成為守住王朝尊嚴的關鍵拼圖。

▲主帥科爾（Steve Kerr）合約將於本賽季結束後到期，其未來動向同樣備受關注。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：《舊金山標準報》

