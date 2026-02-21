我是廣告 請繼續往下閱讀

▲針對NBA近期愈發嚴重的刻意輸球風氣，太陽隊老闆伊什比亞（Mat Ishbia）日前曾公開砲轟此行為。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士老板萊科布相信球隊擁有柯瑞就有能力打出競爭力。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊近期深陷傷兵泥淖，隨著二當家巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷、柯瑞（Stephen Curry）膝傷歸期未定，外界開始出現要求球隊放棄賽季、透過「擺爛（Tanking）」爭取高順位選秀權的聲音。然而，勇士老闆萊科布（Joe Lacob）在今（21）日接受資深記者川上（Tim Kawakami）專訪時明確放話，直言擺爛「不在勇士隊的基因裡」，強調球隊必須對得起買票進場的球迷。針對NBA近期愈發嚴重的刻意輸球風氣，太陽隊老闆伊什比亞（Mat Ishbia）日前曾公開砲轟此行為。萊科布在採訪中對此深表認同：「我不喜歡擺爛，這不是我的風格，也不是這個組織的基因。體育競技的本質就是為了贏球。有些球迷希望我們為了更好的選秀順位而輸球，但我永遠做不到。」萊科布指出，雖然透過選秀重建是手段之一，但那需要耗費多年時間，他對現有陣容仍充滿信心：「只要我們能保持健康，我們依舊很有競爭力。雖然失去了巴特勒，但只要柯瑞回來，我們依然能嚇出別人一身冷汗。」儘管拒絕擺爛，但萊科布也坦承球隊的處境確實艱難。在本周五不敵塞爾提克後，勇士排名維持在西區第八。萊科布表示：「我們目前的處境確實不容易，預期目標或許不該像季初那樣高。但我是一個樂觀主義者，我認為球員會挺身而出，整合新戰力波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）並等待柯瑞回歸，我們仍有機會在季後賽有所作為。」萊科布強調，這對今年買票進場的球迷非常重要，球隊必須盡全力贏下每一場能贏的比賽，而不是為了未來不確定的選秀機率而背叛支持者。萊科布坦言，「我們現在被發到了幾張爛牌。我們的預期目標或許不該像以前那樣高了。我曾認為，自從我們得到巴特勒（Jimmy Butler）後，我們的戰績是聯盟第四好，我想是這樣……」「但不幸的是，巴特勒的傷病發生在最糟糕的時機。我知道這很困難，但我們必須想辦法贏球。或許我們能達到的高度預期不如以往，但我們仍然可以很優秀。我們仍然可以打進季後賽。」萊科布這樣說說，「我們還有柯瑞，還有一些非常出色的球員。我想我們可以爆冷擊敗一些人。誰知道我們能走多遠？我不想去思考或評判這一點，我認為我們應該盡最大努力，打得更聰明，並盡可能走得更遠。」談到在交易截止日換來的7呎3吋中鋒波爾辛吉斯，萊科布顯得相當振奮。他笑稱總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）總是被他煩著要補強「尺寸（Size）」，如今願望終於達成。「他（波爾辛吉斯）展現了為什麼我們想要他，他的技術和身高非常獨特，」萊科布說，「現在我們擁有兩名真正的七呎長人。讓我們幫他找回節奏與體能，這會讓球隊在剩餘的 26 場比賽中變得非常有趣。」專訪中也觸及了德林蒙德格林（Draymond Green）在交易截止日的傳聞，以及主帥科爾（Steve Kerr）即將到期的合約。萊科布重申，目前全隊的焦點只有賽季本身，關於未來的改組或續約事宜，統一會在休賽季「把所有問題一起考量並尋求解決」。▲談到在交易截止日換來的7呎3吋中鋒波爾辛吉斯，萊科布顯得相當振奮。（圖／美聯社／達志影像）