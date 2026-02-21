我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB聖地牙哥教士日籍左投松井裕樹，稍早參與春訓練習時，意外因「左側腹股溝緊繃」提前退場，傷勢仍待醫療團隊評估，目前先被列入每日觀察名單。由於距離2026年WBC世界棒球經典賽僅剩最後2周，外界關注這位日本牛棚左護法，是否可能因傷退出，教士總教練史丹曼（Craig Stammen）也暗示，這個傷勢讓松井裕樹參戰WBC出現變數。日本日前提早大聯盟官方，公布本屆經典賽30人參賽名單，僅帶上14位投手情況下，確定定位在牛棚的投手中，以大聯盟級松井裕樹最大咖，他也是日本重要的左投選項，如今卻在春訓時因「左側腹股溝緊繃」傷退。儘管目前仍不確定松井裕樹是否會因此退出WBC經典賽，當教士總教練史丹曼被問到松井裕樹的狀態時，整體看法相對保守：隨後史丹曼也透露，松井裕樹最快本週末，有機會恢復傳接球訓練。現年30歲的松井裕樹，近兩季在教士牛棚扮演主力中繼角色，合計出賽125場、防禦率3.86，已證明能在最高殿堂大聯盟穩定發揮，若這位日本左護法，最終無法參加經典賽，對尋求衛冕的日本而言，牛棚調度勢必受到影響。