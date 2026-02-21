MLB聖地牙哥教士日籍左投松井裕樹，稍早參與春訓練習時，意外因「左側腹股溝緊繃」提前退場，傷勢仍待醫療團隊評估，目前先被列入每日觀察名單。由於距離2026年WBC世界棒球經典賽僅剩最後2周，外界關注這位日本牛棚左護法，是否可能因傷退出，教士總教練史丹曼（Craig Stammen）也暗示，這個傷勢讓松井裕樹參戰WBC出現變數。

我是廣告 請繼續往下閱讀
松井裕樹是日本重要左投　春訓意外受傷

日本日前提早大聯盟官方，公布本屆經典賽30人參賽名單，僅帶上14位投手情況下，確定定位在牛棚的投手中，以大聯盟級松井裕樹最大咖，他也是日本重要的左投選項，如今卻在春訓時因「左側腹股溝緊繃」傷退。

儘管目前仍不確定松井裕樹是否會因此退出WBC經典賽，當教士總教練史丹曼被問到松井裕樹的狀態時，整體看法相對保守：「我們必須觀察他休息後的反應，一切端看明天的身體狀況。老實說，我認為這讓他參加WBC出現變數。」隨後史丹曼也透露，松井裕樹最快本週末，有機會恢復傳接球訓練。

松井裕樹若缺賽　恐重創WBC日本隊牛棚

現年30歲的松井裕樹，近兩季在教士牛棚扮演主力中繼角色，合計出賽125場、防禦率3.86，已證明能在最高殿堂大聯盟穩定發揮，若這位日本左護法，最終無法參加經典賽，對尋求衛冕的日本而言，牛棚調度勢必受到影響。


經典賽相關報導：

🔥WBC／日本緊盯台灣！派遣「007」部隊情蒐中華隊　還延攬大谷翻譯

🔥經典賽／日本少一位強投！佐佐木朗希春訓絕好調　道奇鐵捕曝觀察

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

經典賽／日本少一位強投！佐佐木朗希春訓絕好調　道奇鐵捕曝觀察

經典賽／「龍仔」確定2/27加入中華隊！榮幸代表台灣：我們台北見

經典賽／日本Netflix公布球評！前中職洋投高津臣吾、鈴木誠入列

經典賽／李東洺未入選中華隊是意料之內　坦言集訓時狀態陷入谷底