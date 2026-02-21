我是廣告 請繼續往下閱讀

▲5566在成軍24年之際，重新開啟了社群媒體，看來粉絲在今年可望看到他們合體的相關活動。（圖／通達量能文体提供）

自Energy在2024年復出後，掀起一陣「敲碗大合體」的懷舊熱潮。2025年7月，誕生自偶像劇《流星花園》的男子團體F4，出現在五月天演唱會上擔任嘉賓，更是創造了另一波話題，讓其他男團、女團如S.H.E、5566、棒棒堂、飛輪海粉絲，看得十分羨慕。儘管粉絲們仍在等待心目中的世紀同框的場面，不管奇蹟是否會發生，但心中永遠留有與偶像同行的青春回憶和經典。自從S.H.E各自單飛後，要看到她們在舞台上共同發片已成奢望。但她們私下感情很好，常常聚會和力挺對方的活動，早已證明閨密情深不需要靠經紀合約來維繫。她們成功蛻變成了彼此生命中的家人，這份昇華的情誼，遠比站在舞台上合唱來得更珍貴。Ella去年出席公開記者會時就曾透露，Selina很貼心，看到好吃的餐廳就會先訂好位置，邀約大家一起吃，每次聚會也都聊得很盡興。看來雖然她們三人雖然沒有被合約綁定在一起，但是感情比誰都好。天團5566在2002年1月21日正式出道，今年成軍24週年，年初就宣布重啟社群平台IG、臉書，當時成員孫協志、王仁甫、許孟哲與彭小刀一起對年輕時的自己喊話，彼此互開玩笑、打鬧，像是回到過去一起主持節目、開演唱會，孫協志也埋下伏筆表示：「如果有機會，5566 可以一起再做些什麼，不管是演唱會、新節目，或是音樂作品，對我們來說，都會是一件很快樂的事。」孫協志、王仁甫表示，意識到5566是一輩子的事，是在各自發展多年後，因節目《飢餓遊戲》再度合體錄影時的默契，當下感覺大家像是從未分開過，許孟哲也表示：「沒想到一踏進這個圈子就過了24年。只要繼續抱持初衷，自己先享受，才能把快樂帶給觀眾。」看來粉絲今年要看到5566相關活動，是有希望的。棒棒堂男孩成員敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子，在2025年以實境節目《來吧！哪裡怕》拿下第60屆金鐘獎實境節目主持人獎，可說是出道20年的里程碑。當時外界盛傳，可以趁著這股氣勢，推出合體演唱會，但隨後因成員威廉、小杰涉入閃兵案爭議，王子變粿王戀的小王，讓合體計畫變得遙遙無期。曾風靡萬千少女的男團「飛輪海」自 2011年解散後，成員間的真實關係屢次成為焦點。近日炎亞綸拋出核彈級爆料，控訴當年竟遭汪東城、吳尊、辰亦儒及企劃人員性騷擾，引發外界一片譁然，後續相關人員並無回應。事實上，炎亞綸在去年（2025年）底登上 Podcast 節目《激罵揪某聊》時，也曾吐露過團體時期的痛苦心聲，當時常聽到另外三位團員訕笑同性戀話題，礙於外界眼光與自身性格，他即使內心極度不適也只能裝作若無其事，甚至有長達一年的時間必須靠酒精來麻痺自己度日。看來合體恐無望。