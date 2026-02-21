我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（21）日迎來與快艇的洛城內戰，三巨頭詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）久違合體，詹姆斯上半場一次卡位時，遭到快艇新秀尼德豪塞爾（Yanic Niederhauser）「暗拐」，當下痛到倒地不起，但最終仍起身完成2次罰球，儘管高齡41歲，仍展現鐵打一般的身體能力。湖人本戰終於迎來三巨頭同場回歸，自首節就一路高歌猛進，第二節剩下10分24秒時，取得46：34領先，快艇22歲首輪新秀尼德豪塞爾積極卡位，詹姆斯則直接卡到前位，結果尼德豪塞爾一個轉身後用右手偷偷暗拐詹姆斯腰部，後者直接痛到倒地。所幸詹姆斯最終並無大礙，裁判最後判決惡性犯規，詹姆斯執行2次罰球全中，隨後還助攻里夫斯得分，詹姆斯上半場最後上場14分鐘攻下11分、6助攻，湖人取得72：65領先。詹姆斯征戰聯盟23個球季，除球技出眾外，每年花破百萬美元保養身體，也是他成為傳奇關鍵，生涯每季至少出賽45場，幾乎完全沒有受過大傷，就算高齡41歲的身體，遭到22歲新秀拐到腰部，也能忍痛起身完成罰球。